Deniz suyu sıcaklıklarının düşüşünü sürdürdüğü şubat ayı, balıkçılık sektöründe ve tüketici alışkanlıklarında kritik bir dönemeç olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, denizlerdeki popülasyonun korunması ve besin değerinin maksimize edilmesi adına şubat ayında bazı türlerden kaçınılması, bazılarının ise önceliklendirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

PALAMUT, LÜFER, BARBUN VE TEKİR BALIKLARINA DİKKAT

Gastronomi uzmanları ve deniz biyologları, popüler türlerden olan palamut ve lüfer için sezonun sonuna gelindiğine dikkat çekti. Göç yollarını tamamlayan ve yağ oranını kaybeden bu türlerin, şubat ayı itibarıyla "kartlaşma" olarak tabir edilen lezzet kaybına uğradığı belirtildi. Ayrıca, yaz aylarında asıl verimine ulaşan barbun ve tekir gibi türlerin bu dönemde avlanması, biyolojik döngü açısından verimli bulunmuyor.

KALKAN BALIĞI ÖN PLANA ÇIKIYOR

Şubat ayının denizlerdeki "altın değerindeki" türü ise kalkan balığı olarak öne çıkıyor. Suyun soğumasıyla birlikte yağlanan ve formunu bulan kalkanın yanı sıra istavrit, mezgit ve gümüş balığı bu ayın en besleyici alternatifleri arasında gösteriliyor. Kışın sembolü olan hamsi ise sezonun son demlerini yaşıyor; uzmanlar hamsinin ay sonuna kadar yağ oranını koruyacağını öngörüyor.