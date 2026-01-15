Şubat ayı, duygusal derinlik ve radikal değişimleri aynı anda getiriyor. Yengeç burcundaki 'Kar Dolunayı' ile başlayan ay, Kova burcundaki halkalı güneş tutulmasıyla birçok burç için bir dönüm noktasına dönüşüyor.

KOÇ

Şubat ayı sizin için içsel bir yüzleşmeyle başlıyor. Yengeç burcundaki yoğun 'Kar Dolunayı', duygularınızı ve özlemlerinizi aydınlatırken, sizi gerçekten neyin motive ettiğini sorgulamanızı sağlayacak. Profesyonel hayatta, özellikle eski fikirlerinizi revize ederseniz, uzun süredir yaşadığınız tıkanıklıklar çözülebilir. Ay ortasında Kova burcunda gerçekleşecek Güneş tutulması, iş birlikleri konusunda cesur adımlar atmanız için bir işaret fişeği yakıyor.

BOĞA

Şubat ayı sizden tek bir şey istiyor: Açıklık. Ayın başındaki dolunay duygularınızı yoğunlaştırsa da ihtiyaçlarınızı netleştirmeniz için büyük bir fırsat sunuyor. Kova burcundaki yeni ay ve 17 Şubat civarındaki tutulma, hayatınızda yapacağınız "küçük" değişikliklerin uzun vadede devasa etkiler yaratacağını müjdeliyor.

İKİZLER

Şubat ayı güçlü duygusal dalgalanmalarla başlıyor. Sizin için hayatta neyin "gerçekten" önemli olduğunu daha derinden hissedeceksiniz. Güneş tutulmasıyla birleşen yeni ay, projelerinize ve öğrenme süreçlerinize taze bir enerji getiriyor. Eski güvensizlikleri bir kenara bırakıp size ilham veren konulara odaklanın.

YENGEÇ

Burcunuzda gerçekleşecek 'Kar Dolunayı' ile Şubat ayına hızlı bir giriş yapıyorsunuz. Bu etki, kalbinizin nerede şefkate ihtiyaç duyduğunu ve neleri artık serbest bırakmanız gerektiğini size gösterecek. Ay ortasında ise ilişkilerde eski kalıpları yıkıp, kendinize yeni bir gözle bakmanın zamanı geliyor.

ASLAN

Şubat ayı, sahne ışıklarını üzerinize çeviriyor. Yaratıcılığınızın ve liderlik vasıflarınızın tavan yapacağı bir dönemdesiniz. Ayın başındaki dolunay sezgilerinizi güçlendirirken, "maskesiz" ve özgün olabileceğiniz alanları size gösterecek. Ay ortasındaki tutulma, kalbinize yakın bir ekip çalışması veya ortak bir proje için sizi cesur bir başlangıca zorlayabilir.

BAŞAK

Bu ayın ana teması "öz yansıtma". Dolunay, sizi geride tutan rutinleri fark etmenizi sağlarken, küçük değişiklikler yapmanız için cesaret verecek. Halkalı güneş tutulması, özellikle gelecek planlaması ve yeni ağlar kurma konusunda size ivme kazandırıyor. Değişimden korkmayın, somut adımlar atın.

TERAZİ

Alma ve verme dengesini kurmanız gereken bir aydasınız. Dolunay, tüm odağınızı ikili ilişkilere çeviriyor; hayatınızda uyumlu akan şeylere şükrederken, pürüzlü alanları netleştirmeniz gerekecek. Kova burcundaki güçlü enerji, yakınlık ve kişisel gelişim arasındaki dengeyi bulmanız için yeni kapılar açıyor.

AKREP

Şubat ayı sizin için "dönüşüm" demek. Dolunay, hayatınızda yeniye yer açmak için neleri terk etmeniz gerektiğini aydınlatıyor. İç dünyanızdaki eski yükler yüzeye çıkabilir; bunlarla yüzleşmekten korkmayın. Tutulma enerjisi, ortak vizyonlar ve sosyal çevrelerde yeni başlangıçlar vadediyor.

YAY

Bu ay dikkatinizi nereye vermeniz gerektiği konusunda gökyüzünden net sinyaller alacaksınız. Dolunay, bilinçaltınızdaki arzuları yüzeye çıkararak içsel bir berraklık sağlayacak. Ayın ikinci yarısındaki yeni ay, özellikle eğitim, seyahat ve yeni vizyonlar konusunda size öncülük edecek bir enerji sunuyor.

OĞLAK

Şubat ayı sizi ciddi bir "duygusal muhasebeye" davet ediyor. Kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmemeli, aksine onları önceliklendirmelisiniz. Güneş tutulmasıyla birlikte, hayatınızdaki eski yapıların yerini daha özgür hissettiren yeni ritüellere bıraktığını göreceksiniz.

AYIN YILDIZI: KOVA

Bu ayın başrolünde siz varsınız. Özellikle halkalı güneş tutulması ve burcunuzdaki yeni ay, hayatınızda net bir "dönüm noktası" yaratıyor. Artık cesurca yeni yollar açabilir, yenilikçi fikirlerinizi dünyaya duyurabilirsiniz. Zihninizi temizleyin, sahne sizin.

BALIK

Sezgilerinizin zirve yapacağı bir döneme giriyorsunuz. Dolunay kalbinizi açarak şifaya ihtiyaç duyduğunuz noktaları size fısıldayacak. Ayın ortasındaki tutulma, özellikle manevi ve yaratıcı alanlarda eski kalıpları kırmanız için güçlü bir dürtü yaratıyor.