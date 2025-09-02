30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi olan Anıtkabir’deki resmi törene devlet erkanı ile birlikte çok sayıda subay astsubay da katıldı...

Cumartesi günü tören alanına, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan bazı vatandaşlar da alınmıştı.

ARANDILAR

Törene katılmak üzere Anıtkabir’e gelen subay ve astsubaylar dört ayrı güvenlik noktasından geçerek törene girebildi.

Askerlerin isimleri tek tek kontrol edildi, birkaç noktada üst araması yapıldı.

Listede ismi yer almayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla törene gelen subay ve astsubaylar geri çevrildi.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, bazı vatandaşların tepkisini çekti. Çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı.

TBMM GÜNDEMİNDE

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, olayı TBMM gündemine taşıdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ertuğrul, uygulamanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal saygınlığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere dikkat çekti.

Eylem Ertuğrul, askeri personelin aranmasında yetkili birimin Merkez Komutanlığı olduğunu hatırlatarak, polis aramasının hangi mevzuata dayandığını sorguladı.