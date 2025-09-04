Son yıllarda sokak çetelerinin sayılarında yaşanan artış, özellikle 15-16 yaşındaki çocukların tetikçi olarak kullanılmasının önünü açtı.



Türkiye'nin her yerinden peş peşe gelen silahlı saldırı haberlerinin ardından Adalet Bakanlığı, ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getireceği düzenleme ile 'suça sürüklenen çocuklar' konusunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.



AĞIR SUÇLARA YAŞ İNDİRİMİ UYGULANMAYACKA



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, gelecek ay itibarıyla yeni yasama dönemine başlayacak TBMM'de görüşülecek yasa değişikliklerinin arasında en dikkat çekeni, 18 yaş altındaki çocukların işlediği suçlara ilişkin ceza düzenlemesi olacak.



Matia Ahmet Minguzzi cinayetiyle birlikte kamuoyunda yeniden tartışılan 'suç sürüklenen çocuk' kavramı, ağır suçlar için farklı şekilde değerlendirilecek. Düzenlemeyle birlikte özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlarda yaş indirimi uygulanmayacak.

SUÇ İŞLEYEN ÇOCUĞUN AİLESİ DE CEZALANDIRILACAK



Düzenleme yalnızca ceza indirimlerini kaldırmakla sınırlı olmayacak. Çocukları suça sürükleyen ya da suça sürüklenmesine kayıtsız kalan aileler hakkında da cezai yaptırımlar öngörülüyor. Önleyici tedbirleri yerine getirmeyen kamu görevlileri de sorumlu tutulacak.

Uzmanlar, çocukların suça sürüklenmesini önlemek için yalnızca ceza indirimlerinin kaldırılmasının yeterli olmayacağı görüşünde. Bu nedenle, çetelerin çocukları tetikçi olarak kullanmasını engelleyecek özel hükümler getirilmesi gerektiği dile getiriliyor. Organize suç yapılarının küçük yaştaki çocukları para karşılığı suç işlemeye yönlendirmesinin ağır yaptırımlarla engellenmesi, yargı ve güvenlik çevrelerinde sıkça ifade edilen talepler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda rehabilitasyon programlarının yaygınlaştırılması, riskli bölgelerde çocukların eğitim, kültür ve spor faaliyetleriyle topluma kazandırılması da gündeme getirilen öneriler arasında. Bu tür düzenlemelerin, hazırlanmakta olan taslağa eklenmesi yönünde taleplerin bulunduğu belirtiliyor.







