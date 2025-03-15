Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında mala zarar verme, hükümlünün veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, askeri ceza kanununa muhalefet, konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık olmak üzere toplamda 35 ayrı suçtan 64 yıl 33 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın Fethiye’de düzenlenen operasyon ile yakalandığı belirtildi.
Şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.