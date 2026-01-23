İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Yeni Nesil Suç Örgütleri’ne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Daltonlar Suç Örgütü üyesi “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Türkmenistan uyruklu ve profesyonel Kafes Dövüşçüsü olan Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konuldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Babaniyazov, Daltonlar Suç Örgütü’nün yurt dışı yapılanmalarını organize eden kişiler arasında yer alıyor; örgüt adına tehdit ve şantaj yoluyla para toplayan ekiplerin birbiri ile bağlantılarını sağlıyor.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti sanıklarından avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 kişi ifadelerinde hep aynı isme işaret etmişti.

O kişinin halen Azerbaycan'da olan ve 'Gaddar' lakabıyla tanınan bir kafes dövüşcüsü olduğu anlaşılmıştı.

Gözaltındakilerin ifadelerine göre saldırıyı “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov organize etmişti.

Serdar Öktem'in iş çıkışında Mecidiyeköy Şişli arasında trafikte sıkıştırılarak öldürülmesi profesyonel bir cinayete tanıklık etmiş ve perde arkasındaki isimlere ulaşmak için özel birimler tarafından çalışma başlatılmıştı.

Ayrıca, “Dalton İntizar” kod adlı Babaniyazov’un, İstanbul’da örgüt adına gerçekleştirilen bazı silahlı saldırılara talimat verdiği iddia ediliyor.