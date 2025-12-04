'Terörsüz Türkiye' olarak nitelenen süreçte 'silah bırakan' PKK'lıların ülkeye dönüş sürecinin nasıl yönetileceği tartışma konusu oldu.

Özellikle "suça karışanlar" ve "karışmayanlar" olarak iki kategori kategoriye ayrımının nasıl yapılacağı ve çok sayıda askerle polisin şehit edildiği saldırılara katılanların affedilip affedilmeyeceği en büyük soru işaretini oluşturdu.

SUÇA KARIŞANLAR NASIL TESPİT EDİLECEK?

Devletin elindeki mevcut güvenlik ve istihbarat verileri, bu sınıflandırmanın yapılmasında temel belirleyici olacak:

PKK’nın yaklaşık yarım asırlık suç dosyası ile kriminal birimlerdeki kayıtlar önemli referans noktası olarak görülüyor.

Terör saldırılarının ardından yapılan detaylı incelemelerde boş kovanlardan balistik bulgular, saç, ter, tükürük örneklerinden DNA profilleri çıkarılıyor.

Ülkeye dönecek terör örgütü PKK üyelerinin silahlarını teslim etmesi ve DNA örneği vermesi halinde, bu veriler devlet arşivleriyle karşılaştırılarak olası suç bağlantıları tespit edilebilecek.

MİT, Emniyet, Jandarma ve TSK’nın elinde bulunan örgüt kayıtları kritik önem taşıyor. İtirafçıların verdiği listeler, ele geçirilen fotoğraflı arşivler, örgüt içi haber elemanlarından alınan bilgiler ve açık kaynaklarda yer alan görüntüler bu taramada kullanılabilecek.

Kırsalda telsiz kestirmeleri, şehirlerde ise cep telefonu ve elektronik posta takipleriyle tespit edilen örgüt bağlantıları, dönüş sürecinde yeniden kontrol edilip eşleştirilebilecek.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Teoride gereken ve beklenenleri bunlar oluştururken "suça karışan" ya da "karışmayan" ayrımı yapılır mı?" Cevabı merakla beklenen sorular da bu.