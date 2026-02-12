Adalet Bakanlığı diversiyon adı verilen modelle suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Diversiyon modelinde suça sürüklenen çocuk yargılanmıyor, alternatif yöntemlerle takip ediliyor.

Eğitim programına tabii tutulan çocuğun yazılı ya da sözlü olarak uyarılması gibi birçok yöntem kullanılıyor.

Sorumluluk sadece çocukta değil ailede de oluyor. Ailenin de çocuğun sisteme girmesini ve yükümlülüğünü yerine getirmesini kabul etmesi gerekiyor.

NTV'de yer alan habere göre; Çocuğun mahkemeye çıkmasının, ceza infaz kurumuna koyulmasının caydırıcı olmadığını belirten Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya, "Yargılanırım, ceza alırım, hapse girerim korkuları azalıyor. ‘Ben artık, suçlu bir kişiliğim’; kendini böyle bir rol içerisinde hissediyor ve o rolün gereklerini yerine getiriyor." dedi.

Sistemde çocuk kurallara uyarsa hakkında dava açılmadan dosya kapanıyor ve adli siciline işlenmiyor.

Kurallara uyulmadığı takdirde ise dava açılıyor. Diversiyon modeli; İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya başta olmak üzere 16 ülkede kullanılıyor.