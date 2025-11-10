İddiaya göre, 1 Kasım gecesi bir eğlence mekanında oturan 5 kişi, yüksek sesle ve küfürlü konuşarak diğer müşterileri rahatsız etti. Garsonların uyarısına öfkelenen 3 kişi, tartışmayı kavgaya çevirdi. Mekândan ayrılan şüpheliler, yaklaşık bir saat sonra geri dönerek iş yerine tabancalarla ateş açtı.

POLİS ALARMA GEÇTİ, ŞÜPHELİLER HOBİ BAHÇESİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırganları bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli, saklandıkları hobi bahçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLARI KABAHATLERİNDEN BÜYÜK

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, saldırganların sorgularının devam ettiği öğrenildi.