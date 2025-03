Sucuk üretiminde hile yaptığı tespit edilen Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine girmesinin ardından konkordato ilan etti. Listeye girerek ifşa olan şirket ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı ve çeşitli borçlarla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş listesinde yer alan Has Küçük Et, dana sucuğunda kanatlı eti kullanarak tüketiciyi yanıltmıştı. Bu durum, firmanın itibarını zedelemiş ve ekonomik darboğaza sürüklemişti. Firma, Afyonkarahisar 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.

KÖKLERİ 1995'E DAYANIYOR

1995 yılında kurulan ve üç kuşaktır Afyonkarahisar Şuhut'ta sucuk, kavurma ve pastırma üretimi yapan Has Küçük Et, köklü bir aile işletmesi olarak tanınıyor. Firma, et sektöründe yaşanan güven kaybı ve ekonomik zorluklar nedeniyle borçlarını yapılandırmak adına yasal süreci başlattı.

MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ

Mahkeme, şirketin konkordato başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Aynı dava kapsamında, Has Küçük Et'in yanı sıra Danam Et Gıda Tarım Hayvancılık Limited Şirketi ve şirket yetkilileri Halis Küçük ile Hasan Küçük de yer alıyor. Mahkeme, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceğini duyurdu.

ET VE ŞARKÜTERİ SEKTÖRÜ SALLANTIDA

Bu süreç, sektördeki ekonomik dalgalanmalar ve artan gıda güvenliği denetimlerinin işletmeler üzerinde yarattığı baskıyı gözler önüne seriyor. Et ve şarküteri ürünleri üreten firmalar, tüketici güveninin sarsılmasının ardından büyük risklerle karşı karşıya.