Ordu’nun Ünye ilçesinde 68 yaşındaki Hüseyin Tarakçı, su borusu nedeniyle tartıştığı 68 yaşındaki Hasan Ballı ve 63 yaşındaki kardeşi Mehmet Ballı’yı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, ormanda yakalandı.

Alınan bilgiye göre Ünye ilçesi Aydıntepe Mahallesi’nde Hasan Ballı ve kardeşi Mehmet Ballı ile Hüseyin Tarakçı arasında su borusu sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Tarakçı, yanında getirdiği tabanca ile 2 kardeşe ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mehmet ve Hasan Ballı kanlar içerisinde yığılırken, Hüseyin Tarakçı ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet ve Hasan Ballı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Hüseyin Tarakçı ise Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Asayiş Timleri ve komando timlerinin iz takip köpekleriyle yaptıkları çalışma sonucu olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ormanda yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.