Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 2026 yılı lojman kira bedelleri açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan tebliğ ile konut tipine göre ödenecek yeni metrekare birim fiyatları netleşti.

KAPICI HİZMETİ DE EKLENECEK

Tebliğde sadece çıplak kira bedelleri değil, hizmet giderlerine ilişkin detaylar da yer aldı. Konutun özelliklerine göre; kaloriferci ve kapıcı hizmetleri ile elektrik ve su giderlerinin ilgili kurumlarca karşılanması durumunda, belirlenen bu birim fiyatlara ek ödemeler ilave edilecek.

METREKARE BAŞINA 2 İLA 4 LİRA ZAM

Yeni düzenlemeye göre, kamu konutlarının türlerine göre belirlenen aylık kira bedelleri şu şekilde güncellendi:

Kaloriferli Konutlar: Metrekare başına 16,71 TL olan kira bedeli 20,97 TL’ye,

Kalorifersiz Konutlar: 12,74 TL olan birim fiyat 15,99 TL’ye,

Kerpiç ve Ahşap Konutlar: 8,15 TL olan tutar ise 10,23 TL’ye yükseltildi.

TARİFE 15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Kamu lojmanlarında oturan vatandaşlar için yeni tarifeler 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren bordrolara yansıtılmaya başlanacak. Söz konusu artış, piyasadaki emsal konut kiralarına oranla "sosyal tesis" ve "kamu lojmanı" avantajını korumaya devam ediyor.