Zincirlikuyu'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat Serdar Öktem’i öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.

İşte o ifadeler:

Sidar Ö., son eve geçtikten 3-4 gün son Alican Ç.’nin kendisini arayarak “Kan davamız var Caner Koçer ve Furkan Yavuz’un intikamını alacağız.” dediğini, kendisinin kabul etmek istemediğini ancak ailesiyle tehdit edilmesinden dolayı kabul ettiğini iddia etti.

Sidar Ö., “Alican bana intikam almak istedikleri kişinin Bakırköy Ataköy’ de evinin olduğunu ve evinin kapısında beklemem gerektiğini söyledi. Sonrasında da Mecidiyeköy’ de ofisi olduğunu ve orada da beklemem gerektiğini söyledi. Bu konuşmadan sonra yani olaydan yaklaşık 1 hafta önce Mecidiyeköy Şişli’ de bulunan ofisinin önüne gittik. Bize bu ofisin adresini Alican Ç. atmıştı. Biz bu ofise Eskişehir’den gelen adını Serkan olarak bildiğim şahsın kullanmış olduğu füme renkli Cupra marka araçla ben, diğer 3 kişiyle birlikte saat: 07.00- 07.30 sıralarında gittik. Alican bize bindiğimiz bu aracın bagajında 2 uzun 2 tane de küçük silah var dedi. Biz o gün yaklaşık 13.30- 14.00 sıralarında şahıs iş yerine gelmeyince ve oradan sık sık resmi polis aracı geçmesinden dolayı firar evine geri döndük. Eve gittikten sonra Serkan 2 gün bizimle firar evinde kaldı.” Dedi.

“ADAM OTOBANA BAĞLANIYOR, HEMEN PEŞİNE DÜŞÜN”

Olay günü sabah 06:30 sıralarında Alican Ç.’nin yönlendirdiği araç ile yola çıktıklarını söyleyen Sidar Ö., “Ben, Semih A., Ejder P., M.K ve C.Ü. ile bu araca bindim. Şahsa nereye gideceğini ben tarif ettim. Alican biz bu şahsı beklemeye başladığımız ilk gün bize şahsı gördüğümüzde öldürmemizi söylemişti. 13.30- 14.00 sıralarında Alican Ç. beni arayarak şahsın ofisine geçerek orada beklememizi istedi. Sonrasında da şahsın Mecidiyeköy’ de bulunan ofisinin yakınlarına gittik. Ancak ofisin yakınlarından sıklıkla resmi ekipler geçtiği için ofisin biraz uzağında fark edilmeyeceğimiz bir yerde beklemeye başladık. Saat: 17.00 sıralarında Alican Ç. görüntülü bir şekilde beni Facetime üzerinden arayarak ‘Adam otobana bağlanıyor. Hemen peşine düşün’ dedi. Biz de hemen istikamete doğru yola çıktık. Bu esnada diğerleri silahları koltuğun arkasından alarak Alican’ın yapmış olduğu plan doğrultusunda bize verdiler.” dedi.

“CANER’İN İNTİKAMI ALINDI” ÇIĞLIKLARI

Sidar Ö. ifadesinin devamında Barbaros Bulvarı üzerinde Öktem’in otomobilini gördüğünü söyleyerek, “O sırada halen konuşmakta olduğum Alican Ç. bize ‘İnin, inin’ diye bağırmaya başladı. Şahsın aracı sağ şeritte trafik olmasından dolayı bekliyordu. Biz de sol şeritte yanına yaklaşarak durduk. Bu esnada Ejder P., M.K ve C.Ü. hemen araçtan inerek araca doğru yöneldiler ve ateş etmeye başladılar. Ben araçtan en son indim. Ben uzun namlulu silahla 2 el ateş ettim ancak korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonrasında da aynı araca binerek Arnavutköy’e kaçtık. O sırada halen Alican Ç.’la görüntülü görüşüyorduk. Alican sürekli ‘İntikam alındı, intikam alındı, Caner’in intikamı alındı’ diye bağırıyordu. Arnavutköy’ de giderek aracı ormanlık alana götürmemizi ve silahları da oraya saklamamızı bize Alican Ç. söylemişti. Alican telefonu kapattıktan sonra bana Arnavutköy’de bir konum gönderdi. Biz de aracı oraya bırakarak yanımızda bulunan yedek kıyafetleri giydik.” İfadelerini kullandı.

"OLAY GÜNÜ BİR ARAÇ ÖNCÜLÜK ETTİ"

Sonrasında ormandan ayrılırken Alican Ç.’nin verdiği telefonu polislere yakalanmamak için kırdığını, taksiye bindikten 10 dakika sonrasında ise Jandarma tarafından yakalandıklarını söyleyen Sidar Ö., “Bu süreçte Alican Ç. bana parça parça olmak üzere ev masraflarını karşılayabilmemiz için yaklaşık 50 bin TL göndermiştir. Alican bu olay karşılığında bana herhangi bir para teklif etmedi.” dedi. Sidar Ö., eylemi gerçekleştirdikten sonra öldürülenin Serdar Öktem olduğunu öğrendiğini, olay günü Bakırköy’den Mecidiyeköy’e giderken kendilerini bir aracın öncülük ederek yollarda ve işyeri çevresinde polis çevirmesine bilgiler verdiğini belirtti.

“KARDEŞİMLE TEHDİT EDİLDİM”

Saldırganların arasında bulunduğu aracı kullanan şüpheli Semih Aydın ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, olaydan 7 gün önce Alican Ç. isimli bir kişiden telefon aldığını söyleyen Semih Aydın, “Bana, ‘Beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç. senden bir şey isteyeceğim’ dedi. Ne istediğini sorduğumda, ‘Birkaç kardeşimizi bir yere bırakacaksın’ dedi. Ben kabul etmedim. Bu görüşmeden 2 gün sonra aynı kişiden bana fotoğraf geldi. Fotoğraf kardeşimin okumakta olduğu okula aitti. Buna istinaden bu şahsı aradım ve teklifini kabul ettim” dedi.

"HEPİMİZ OLAYI BİLİYORDUK"

Daha sonra Alican Ç.’nin kendisine tarif ettiği hücre evine gittiğini ve saldırıyı gerçekleştiren diğer şüphelilerle 5-6 gün burada kaldıklarını anlatan Aydın, “Olaydan bir gün önce Alican Ç. Sidar’ı arayarak ‘Yarın üstünüzü giyin evden çıkın’ dedi. Sabah evden çıktığımızda bir araç bizi aldı. Bu araçla benim kullanacağım aracın yanına kadar gittik. Bu olaya kadar ben ne götüreceğim araç ne de başka bir konu hakkında bilgi sahibi değildim. Ancak evdeki herkes yaşanılacak ve yapılacak olayı biliyordu” dedi.

"SAATLERCE ÖKTEM’İ ARADILAR"

Arabada yaklaşık 1 saat hareket etmeden beklediklerini anlatan Semih Aydın, “Sonrasında birkaç saat tur atıp beklemeye başladık. Araçtaki şahıslar skoda marka araç ve ofis hakkında konuşuyorlardı. Sürekli etrafta bulunan araçlara ve ofislere bakıyorlardı. Konuşmalar, ‘Ofisten hiç çıkmadı mı acaba, bugün işe gelmedi mi?’ şeklindeydi.

“MASKELERİ TAKIP ARAÇTAN İNDİLER

Trafikte ilerledikleri sırada şüphelilerden birinin Serdar Öktem’e ait aracı gördüğünü söyleyen Aydın, “Memo aracı gördü ve, “Aaa abi o araba o araba Cengo maskeyi ve silahı ver” dedi. Cengizhan arabanın bagaj kısmında bulunan siyah renkte bir çantaya uzandı ve Memoya doğru verdi. Memo çantanın içerisinde silahları ve maskeleri aldı. Arka koltukta oturan Memo Cengizhan ve Ejder silah ve maskelerini aldıktan sonra en son Sidar silah ve maskeyi aldı. Hepsi maskeleri taktılar. Memo bana dur deyince arabayı durdurdum. Araçta bulunan şahısların hepsi araçtan indi.

Üzerlerinde bulunan silahlarla Skoda marka araca yönelik hedef gözetmeksizin çok sayıda ateş açmaya başladılar. Ben ne olduğunu anlamadım ve kaçmaya çalıştım. Memo bana dur deyince az ileride durdum. Tekrar arabaya bindiklerinde hızla kaçmamı söylediler” dedi.

“KARDEŞİMİZİN İNTİKAMI ALINDI”

Araca binen şüphelilerin çok sevinçli olduğunu söyleyen Semih Aydın, “Alican Ç.’yi aradılar ve, ‘Kardeşimiz Caner Koçer’in intikamı alındı abi’ diye bilgi verdiler. Sonrasında nereye nasıl ateş ettiklerini kendi aralarında konuştular” dedi.

“ARABADAN İNİP ATEŞ ETTİK”

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Ejder P., her şeyin Alican Ç.’nin telefonuyla başladığını anlatarak “Aracın şöförlüğünü Semih yapıyordu. Ön sağ koltukta Sidar vardı arka orta kısımda ben vardım fakat sağımda ve solumda şuan kimin olduğunu hatırlamıyorum. Araçla dolanırken bir kez yemek yemek için durduk sonrasında Alican Ç. sürekli Sidar ile mesaj yolu ile iletişim halindeydi. Daha sonra Sidar’ın tarif etmesi ile birlikte Alican Ç.’nin göndermiş olduğu adrese geçtik. Burada bir süre takip ettik fakat polislerin çevrede olması sebebiyle bir süre eylemi gerçekleştiremedik polislerin olmadığı bir noktada araca yönelik eylemi gerçekleştirdik. Bu aracın bilgilerini Alican Ç. sidar’a bildirmişti. Ben ve Cengizhan’da tabanca vardı. Sidar ve Muhammet’te keleş olarak tabir edilen silah vardı. Hep birlikte hızlıca araçtan inerek hedef olarak söylenen araca ateş etmeye başladık. Ben 1 kez havaya ateş ettim daha sonra kaputa nişan alarak bir kez daha ateş ettim. Ben şahsı hedef almadım. Eylem sonrasında Alican’ın talimatı ile Arnavutköy’de bulunan ormana geçmemizi istedi. Buraya geldikten sonra Sidar telefonunu kırdı ve Alican ile iletişimim kesildi zaten diğer şahıslarda telefonunu çoktan kırmıştı.” dedi.