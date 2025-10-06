Suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının kilit ismi avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların dört kişi olduğu belirtiliyor.
Suikast trafiğin en yoğun olduğu saatte Şişli'nin ortasında gerçekleştirildi. Başka bir araçtan inen maskeli dört kişi Serdar Öktem'i uzun namlulu silahlarla vurduktan sonra başka bir araca binerek kaçtı.
Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin , Dalton suç örgütü üyesi oldukları ve yaşlarının 18 ila 19 arasında değiştiği iddia edildi. Gözaltı sayısının ise ilerleyen saatlerde artabileceği ön görülüyor.
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, suikaste uğrayan avukat Serdar Öktem'e koruma kararı verilmiş.
"Avukat Serdar Öktem’e koruma kararı verildiği ortaya çıktı. Öktem’e, Daltonlar Suç Örgütü üyeleri tarafından eylem yapılacakmış"