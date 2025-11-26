Göl kıyısında ortaya çıkan kalıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Görkem Işık, taş temellerin ardından mozaikli alanın belirdiğini söyledi. Işık, “Mozaiklerde kullanılan teknik ve süsleme özellikleri yapının Geç Antik Çağ’a, yani 4’üncü ile 6’ncı yüzyıl arasına tarihlenebileceğini gösteriyor” dedi.

DİNİ NİTELİKLİ YAPI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Kalıntının küçük ölçekli bir ibadet yapısı olabileceğini belirten Işık, göl kıyısına yakın konumuyla da İznik Gölü’nde ortaya çıkarılan bazilikayı anımsattığını ifade etti. “Mozaikli kısmın ana ibadet bölümü olduğu, çevredeki odaların ise yan mekânlar olarak kullanıldığı anlaşılıyor” dedi.

NEDEN SU ALTINDA KALDI?

Gölün günümüzdeki su seviyesinin geçmişle aynı olmadığını hatırlatan Işık, “Bu yapı inşa edildiği dönemde göl kıyısına daha uzak bir noktadaydı. Zamanla su yükseldi ve yapı doğal süreç içinde gölün içinde kaldı” diye konuştu. Yerel halkın geçmişte de benzer su çekilmelerinin yaşandığını hatırlattığını söyleyen Işık, bu değişimin dönemsel olduğunu vurguladı.

BİZANS YERLEŞİMLERİYLE BAĞLANTI KURULABİLİR

Yapının yakın çevrede bulunan Bizans dönemine ait yerleşimlerle ilişkili olabileceğini belirten Işık, özellikle Kurtköy’deki Bizans kalesiyle bağlantı kurulabileceğini kaydetti. Kent genelinde tarihî yapıların sınırlı olduğunu dile getiren Işık, bu nedenle söz konusu kalıntının korunmasının önemli olduğunu söyledi.

KAZI ÇALIŞMALARI MEVSİMSEL NEDENLERLE DURDU

Adacıkta başlatılan kurtarma kazılarının askıya alınmasıyla ilgili de açıklama yapan Işık, “Sonbaharda zemin çok ıslak oluyor. Yağışlı havalarda kazı yapmak imkânsız hâle geliyor. Bu nedenle teknik bir ara verildi. Bahar ve yaz aylarında su seviyesi uygun olursa kazılar devam eder” ifadelerini kullandı.