Turizmin başkenti Antalya, son yılların en şiddetli yağışlarından biriyle mücadele ediyor. Meteorolojik verilere göre sadece Alanya'da son 24 saatte metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü. Kentin birçok noktasında derelerin taşması ve altyapının yetersiz kalması sonucu hayat felç oldu.

Yağışın en ağır hasarı verdiği noktaların başında gelen Alanya'da, Dimçayı'nın taşması sonucu Kestel Mahallesi sular altında kaldı. Bazı site ve villaların zemin katlarında su seviyesi göğüs hizasına kadar ulaştı. Binalarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşan AFAD ekipleri, suyun içinden geçerek ulaştıkları mahalle sakinlerini botlara bindirerek güvenli bölgelere tahliye etti.

İŞLETMELER SULAR ALTINDA KALDI

Dimçayı ve çevresindeki mesire alanları selin şiddetine dayanamadı. Akıntıya kapılan çardaklar denize kadar sürüklenirken, çay kenarındaki devasa bir restoranın saniyeler içinde yıkılarak sulara kapıldığı anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

TARIM ARAZİLERİ DE ETKİLENDİ

Eşen Çayı'nın taşması sonucu bölgedeki tarım arazileri tamamen su altında kaldı. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, ekiplerin 7/24 sahada set güçlendirme ve ıslah çalışmaları yaptığını duyurdu.

Köprü Çayı'nın taşmasıyla Boğazkent Mahallesi'nde meyve bahçeleri, 1 ev ve 6 ahır sular altında kaldı. Ahırlardaki büyükbaş hayvanlar komşuların yardımıyla güçlükle tahliye edildi. Ayrıca bölgedeki bir köpek barınağında mahsur kalan 27 köpek, AFAD ve belediye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Boğazkent Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, derelerdeki atıkların tıkanıklığa yol açtığını ve taşkınların bu nedenle şiddetlendiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Evini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla balçıkları temizlemeye çalışırken, tarım depolarındaki yem ve samanların büyük kısmının zayi olduğunu belirtti.

Antalya genelinde AFAD, Jandarma, Belediye ve İHH gönüllüleri; su tahliyesi, yolda kalan araçların kurtarılması ve vatandaşların güvenli alanlara nakli için çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin bugün itibarıyla düşmeye başlaması, bölge halkı için umut verici bir gelişme oldu.