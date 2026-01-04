Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisine gönderilen tehdit ve hakaret mesajlarını paylaşan Murat Ağırel'in ailesine yönelik de çirkin paylaşımlar yapıldı. Ağırel, bu sebeple suç duyurusunda bulundu.

Dün de gazeteci Şule Aydın, kendisine ve Ağırel'e yönelik silahlı saldırı tehdidi olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"TETİKÇİLERİN TUTULDUĞUNU SÖYLEDİKLERİ BİR İHBAR"

Aydın Youtube yayınında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Söyleyip söylememe konusunda ekip içinde de bir tartışmamız olmuştu, ortak fikirde değildik. Ben bunu da açıklamama taraftarıydım. Fakat bugün bir suç duyurusunda bulunduk Murat ve ben.

Bu haberi size emanet etmek istiyoruz bizi izleyenler açısından, bir emanetimiz de savcılığa. Biz bunu onlara emanet etmiş olduk, bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu ortaya koymuş olduk. Bize gelen bir ihbar var. Murat'a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının ve hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri, tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar.