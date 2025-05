1'inci Lig Play-Off Finali'nde Bandırma Spor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük’ün Başkanı Süleyman Hurma maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını söyleyen Hurma, “Bu şampiyonluk benim için Süper Lig'e çıkma şampiyonluğu değil, başka anlamlar da ifade ediyor. Çünkü geçtiğimiz sezon biz, bütün Türkiye'nin gözünün önünde ligin en iyi 3-4 kadrosundan birine sahipken, net bir şekilde küme düşürüldük. O küme düşürülen insanlara ben ‘Biz hancıyız, siz yolcusunuz. Biz tekrar geliriz ama siz orada olur musunuz onu bilmiyorum’ demiştim. Allah’a şükürler olsun o sözümüzü yerde bırakmadı. Tabii ki maddi ve manevi olarak çok ciddi, çok ağır bedeller ödedik; çok ağır kayıplar yaşadık. Ondan dolayı çok üzgünüm ama bugün çok mutluyum. Bütün oyuncularıma, teknik kadroma, taraftarımıza bize emek veren, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Çok da dua aldığımızı biliyorum” diye konuştu.

"EN AZ 10 TAKIM BU LİGDE ŞAMPİYON OLMAYI ÇOK HAK ETTİ"

Ligin çok zor olduğunu da ifade eden Hurma, “Aslında ilk 2’den gelebilirdik fakat çok geniş bir kadromuz yok. Çok genç bir kadroyuz. Çok yük binince özellikle ligin son haftalarında bir düşüşümüz oldu. Onu maalesef toparlayamadık ama oynayan takım olarak çok güçlü bir kadroyduk. Bu ligin üstünde bir kadroyduk. Bir şeyi daha söylemem lazım; en az 10 takım bu ligde şampiyon olmayı gerçekten çok hak etti. Bugün Play-Off’ta olmayan Amed, Iğdır hatta Pendikspor çok güçlü kadrolara sahipler. Bugün burada olsalardı hiç şaşırmazdım. Keza İstanbulspor, bugünkü rakibimiz Bandırma Spor inanılmaz emek verdi ama şans bize güldü. Tabii ki gönül o kadar emek veren diğer takımların da bir şeyle buluşmasını isterdi ama maalesef futbolda bunun imkanı yok. İnşallah o kulüpler de kendi hedefleriyle önümüzdeki yıllarda buluşurlar” dedi.

"WESLEY ÇOK ÜST DÜZEY BİR FUTBOLCU"

Golcü futbolcu Wesley hakkında da konuşan Hurma, “Biz onu elimizde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama Wesley çok üst düzey bir oyuncu. Bizde olması da tamamen hem bizim şansımız hem de uluslararası ilişkilerimizin verdiği avantaj. Elimizde tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ama büyük takımlarda da oynayabilecek düzeyde ve dünyanın da her yerinden teklif alıyor. Geçmişte onun transferi için 27 milyon Pound bedel ödendi. Kendi kariyerinde çok kötü bir talihsizlik yaşadı ama kendini toparladı. İnşallah bizimle olur. Transfer için konuşmak çok şu anda güç ama elimde çok iyi bir kadro ve çok iyi bir genç grubu var. Biz, zaten her zaman iyi bir takımımız olur. Nasıl sonuç alırız onu önceden bilmek mümkün değil ama biz de hani bu ülkeye çok önemli oyuncular getirdik. Biz ilk çıktığımız sene Milan'dan 3 tane oyuncu aldım. Şimdi yine benzer bir şeyi mutlaka yapacağız tabii ki. Orada bir yer tutacağız” sözlerini kullandı.

"ŞU AN HER ŞEY ÇOK TAZE"

Geçici teknik direktör olarak takımın başında yer alan Onur Can Korkmaz hakkında da konuşan Hurma, “Onu da tebrik ediyorum; çok büyük iş yaptı. Çok genç bir kardeşim. Çok çalışkan, önü de çok parlak. Önümüzdeki yıllarda çok önemli bir noktaya gelecek. Ondan eminim. İnşallah her şey onun içinde, bizim için de, kulüp için de çok iyi olur. Şu anda daha her şey çok taze” dedi.

“Devam etme ihtimaliniz var mı?” sorusunu da yanıtlayan Hurma, “Tabi ki var. Olmaz olur mu? Ya zaten bizim bünyemizde mutlaka olur. Yani birisi gelirse de çok üst düzey birinin yanında olur” dedi.