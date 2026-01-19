SDG topraklarının yüzde 40'ından çekildi akıllara Süleyman Şah Türbesi geldi. Geçmişte "Şah Fırat Operasyonu" ile taşınan türbenin artık yeni yerine alınması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİDİR"

SÖZCÜ yazarı Babüroğlu şu ifadeleri kullandı:

"- Sınırın 37 km güneyinde Süleyman Şah Türbemiz var bizim. 20 Ekim 1921'de Sakarya zaferinden sonra Ankara Antlaşmasında bu türbe vatan toprağı olarak kabul edildi. Vatan toprağı olarak kabul edilen bu türbenin tekrar yerine taşınması gerekiyor. Bu Türkiye için önemlidir. Muhtemelen bu adım atılacaktır."