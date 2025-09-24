19 Ekim'de gerçekleştirilecek olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri için resmi propagandanın başladığı gün Kıbrıs’a çıkarma yapan vekillerin Ersin Tatar’a destek için adaya gittiği belirtiliyor.

Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ev ziyaretleriyle sahada. Ayrıca seçimin “beka” söylemiyle yürütüldüğü öne sürüldü.

AKP VE MHP'Lİ İSİMLER DE ADADA

TAK’ın geçtiği bilgiye göre ziyarete AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaman, Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AKP KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve UID KKTC Başkanı Fadıl Şanverdi katıldı.

SOYLU SAHADA

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu’nun da adada olduğu öğrenildi.

Soylu ve beraberindekiler seçmen üzerinde etkisi olacağını düşündüğü bazı isimleri evlerinde ziyaret ediyor.

İşte gazetenin manşeti: