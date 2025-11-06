Partisinin dün Ümraniye'de düzenlediği buluşmada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in burada kullandığı ifadelerin yankıları sürüyor.

Dün Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tazminat davası açılan Özgür Özel'e, hükümet ve AKP'li çok sayıda isimden de tepki geldi.

Özel'e yönelik açıklama yapan isimlerden biri de Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu oldu.

Sosyal medya hesabından Özel'in ilgili sözlerini anımsatan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa “Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği” sözünü kendi üzerine almış olur. Şahsen ben de o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım. Demedi demeyin."

NE OLMUŞTU?

Özel, 5 Kasım Çarşamba günü Ümraniye'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, "Ekrem Başkan'ın resmi olan afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar. O resme efelik yapmakla, aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" diye konuşmuştu.

Özel'in sözlerinin ardından soruşturma başlatılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tazminat davası açmıştı.