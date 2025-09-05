AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlıktan sonraki sessizliği, siyasetteki geleceği ve parti içindeki gelişmeler hakkında konuşan Soylu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soylu, CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşarak, “Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye gelmesi önemli bir adımdır. Bu, hem kendisi hem de parti için kıymetlidir. AK Parti, kapısını her daim açık tutmalı ve bunu somut olaylarla hissettirmelidir” dedi.

"ARAYIP TEBRİK ETTİM"

Çerçioğlu’nu bizzat arayarak tebrik ettiğini vurgulayan Soylu, “Önemli bir iş olarak görüyorum. Çok memnun olduğunu hissettim. ‘Tayyip Erdoğan’a güven’ dedim” ifadelerini kullandı.