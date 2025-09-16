11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de 37 ilin emniyet müdürü değişirken, kararnamede MHP'ye yakın olduğu öne sürülen isimlerin görevlerindeki değişiklikler dikkatlerden kaçmamıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, değişikliklerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstatistik veriler paylaşmayı sözüm ona vazife gören anlayış yerine, kahramanlara sahip çıkan ve zafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımdı” ifadelerini kullanırken, kulislerde bu sözlerin muhatabının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olduğu iddia edildi.

SOYLU ŞİKAYET ETTİ, YERLİKAYA'YA 'MHP AYARI' GELDİ

Tolga Şardan, bugünkü yazısında kimi müdürlerin merkeze çekilmesi ve yer değiştirmesinin ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli'yi aradığını 'kahramanların görevden çekildiği' söylediğini iddia etti.

Yerlikaya'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye? Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…" sözlerini kullandığını hatırlatan Şardan, 'kiyafetsiz muhteris' ifadesi ile Soylu'nun hedef alındığını öne sürdü. Şardan, Soylu döneminden kalan kimi isimlerin de doğrudan merkeze çekildiğini hatırlattıktan sonra, bakanlık kulislerindeki iddiaya yer verdi.

Şardan, şunları söyledi:

"İddiaya göre halen AKP’de siyaset yapmaya devam eden Soylu, il emniyet müdürleri kararnamesinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temas kurdu. Bu temas kimilerine göre aracılar üzerinden gerçekleşti. Soylu, 'kahramanların görevden alındığı' görüşünü aktardı."

Şardan kulislerde, her ne kadar ittifak ortağı olsalar da Bahçeli’nin Yerlikaya’ya yönelik olumlu görüş taşımadığının konuşulduğunu söyledi.

"SOYLU'NUN TEMASLARINI DUYDUKTAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI"

Şardan'ın aktardığına göre kaynaklar; Yerlikaya'nın, Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli ile kurduğu temasları duyduktan sonra 'kifayetsiz muhteris' paylaşımını yaptığını söylüyor.