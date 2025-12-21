Şırnak Üniversitesi’nde adrese atama iddiaları rektörün sosyal medya paylaşımıyla ileri bir boyuta taşındı. Rektör Abdurrahim Alkış, süresi 31 Aralık’ta dolacak ilana “kendisine itaat edenleri” atayacağını duyurarak kazananları isim isim açıkladı. “Benim mutlak irademe başkaldıran beyinsiz güruh” diyen Alkış, “YÖK’ten tam destek aldığını” söyledi.

Oda TV’den Oğuz Ok’un haberine göre olaylar şu şekilde gelişti:

TEHDİT ETTİ

-Rektör Abdurrahim Alkış, 17 Aralık tarihli Facebook mesajında akademik ve idari persolene gözdağı verdi, kişiye özel kadrolarla “kendisine itaat edenleri” atayacağını, kendisine muhalif gördüğü personeli tehdit ederek ilan etti.

-Alkış mesajında YÖK Başkanı Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Metin Topçuoğlu’nun tam desteğini aldığını ileri sürdü, “Ahmakların akıbeti hakkında konuştuk ve bunları üniversitemizde barındırmayacağımı bizzat ilettim ve onaylarını aldım” dedi.

SADAKAT İSTEDİ

- “Tüm akademik ve idari personelime uyarımdır” başlıklı mesajında hakaretler savurdu, Dinimiz İslam’da yöneticilere itaat emrolunur” ifadelerini kullandı.

- “Bana sadakatle bağlı olanları yükseltmem ve bana başkaldıran hainleri ise üniversiteden atmam için YÖK başkanımız ve başkanvekilimizin tam desteğini aldım, artık bana en küçük bir yanlış yapanı asla affetmeyeceğimi bilmenizi istiyorum” diye yazdı.

- Ardından sadakatlerini ödüllendirdiği 12 kişiyi atadığı kadroları “Layık gördüm” ifadeleriyle duyurdu.

‘Kafir haber mecraları’ diyerek hedef gösterdi

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, kardeşinin “Kadro benim, ilan prosedür” şeklindeki paylaşımının haberleştirilmesi üzerine yaptığı açıklamada SÖZCÜ’nün de aralarında bulunduğu basını “Fitne odağı, kafir ve mürted odakların güdümündeki sözde haber mecraları” sözleriyle hedef aldı. Açıklamasında, İlahiyat Profesörü ve “mümin bir rektör” olduğu için şahsının ve üniversitenin hedef alındığını savunan Alkış, bu yayınlar karşısında “peygamberi bir yalnızlık” yaşadığını ileri sürdü.

Kardeşe özel kadro

Çatlayın! Klimalı bilgisayarlı şahsıma özel oda

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın kardeşi Abdullah Alkış, sosyal medyada yaptığı paylaşımla üniversitede açılan kadronun kendisine özel olduğunu ilan etti.

Paylaşımında 2023’te güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığında itirazlar nedeniyle kadrosunun iptal edildiğini de aktaran Abdullah Alkış, yeni kadrosunu duyururken “O şikayet eden namussuzlar oturup yansın haline.

Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı” ifadelerini kullandı.

‘Yozlaşan Türk akademisinin çöküşü’

Hukuka aykırı şekilde görev süresi yenilenmeyerek üniversitedeki görevine iki defa son verilen, mahkeme kararına rağmen yalnızca bir aylığına ataması yapılan akademisyen Ahmet Selçuk Bayburtlu şunları söyledi:

“Rektörün mesajının içeriği, yalnızca Şırnak üniversitesinin nasıl despotik ve hukuk tanımaz şekilde yönetildiğini göstermekle kalmayıp, ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim üyesi atama yönetmelikleri ve “kişiye özel ilan”a karşı Danıştay ve YÖK tarafından alınan kararları da alenen ihlal eden ağır suçların işlendiğini gösteriyor.

Şırnak Rektörü Abdurrahim Alkış işlediği suçlarla ve yaşadığı güç zehirlenmesiyle Türk akademisinin nasıl yozlaştığını gözler önüne seriyor. Buna ses çıkarmayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da bu yaşananlara ortaktır. Türk akademisinin çöküşünü milletçe üzülerek izliyoruz.”