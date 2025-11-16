Son Dakika Arama
SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:
 
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ NUMARASI MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI ADRESİ VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ VERGİNİN
NEVİ		 CEZANIN
NEVİ		 TAKİP NO VERGİNİN
MİKTARI		 CEZANIN
MİKTARI
0410675337 SEYFİ AKTAŞ SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201401201412 10 3080 2021102714Ga20000071 0,00 TL 57.667,50 TL
0410675337 SEYFİ AKTAŞ SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201410201412 33 3080 2021102714Ga20000074 0,00 TL 29.697,93 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201503201503 15 15 2024021614Ga30000015 191.711,46 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201507201507 15 3080 2024021614Ga30000010 0,00 TL 1.111.772,66 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201505201505 15 1084 2024021614Ga30000012 98.366,36 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201501201501 15 1084 2024021614Ga30000013 75.259,05 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201504201504 15 15 2024021614Ga30000014 292.534,28 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201507201507 15 1084 2024021614Ga30000010 238.413,47 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201504201504 15 1084 2024021614Ga30000014 294.582,02 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201503201503 15 1084 2024021614Ga30000015 195.737,40 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201502201502 15 3080 2024021614Ga30000016 0,00 TL 200.502,95 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201505201505 15 15 2024021614Ga30000012 99.059,78 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201501201501 15 15 2024021614Ga30000013 71.743,61 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201503201503 15 3080 2024021614Ga30000015 0,00 TL 862.701,57 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201507201507 15 15 2024021614Ga30000010 247.060,59 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201504201504 15 3080 2024021614Ga30000014 0,00 TL 1.316.404,26 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201506201506 15 15 2024021614Ga30000011 747.270,26 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201502201502 15 1084 2024021614Ga30000016 46.115,68 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201505201505 15 3080 2024021614Ga30000012 0,00 TL 445.769,01 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201501201501 15 3080 2024021614Ga30000013 0,00 TL 322.846,25 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201502201502 15 15 2024021614Ga30000016 44.556,21 TL 0,00 TL
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201506201506 15 1084 2024021614Ga30000011 731.577,58 TL 0,00 TL
1770194207 ERCAN BİRDAL DEMİRKAPI MAH. 1643. SK. BİRDAL APT. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL 202006202006 15 15 2025042114Ga30000018 38.937,67 TL 0,00 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201512 10 10 2020093014Ga30000001 127.200,83 TL 0,00 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201512 10 1084 2020093014Ga30000001 93.747,01 TL 0,00 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201508201508 15 3080 2020093014Ga30000004 0,00 TL 132.001,17 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201509201509 15 3080 2020093014Ga30000005 0,00 TL 165.362,46 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201508201508 15 1084 2020093014Ga30000004 36.916,33 TL 0,00 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201507201509 33 3080 2020093014Ga30000003 0,00 TL 381.602,49 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201512 10 3080 2020093014Ga30000001 0,00 TL 572.403,74 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201509201509 15 1084 2020093014Ga30000005 45.474,68 TL 0,00 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201508201508 15 15 2020093014Ga30000004 44.000,39 TL 0,00 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201509201509 15 15 2020093014Ga30000005 55.120,82 TL 0,00 TL
1770364266 BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201507201507 15 3080 2020093014Ga30000002 0,00 TL 46.078,62 TL
2040049689 İLHAMİ CELAYİR SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL 201912201912 15 15 2025031814Ga40000243 53.101,54 TL 0,00 TL
2040049689 İLHAMİ CELAYİR SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL 201901201912 10 10 2025031814Ga40000228 237.146,98 TL 0,00 TL
2040049689 İLHAMİ CELAYİR SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL 202003202003 15 15 2025031814Ga40000220 37.563,77 TL 0,00 TL
2281072762 ADEM ÇAMYAR PELİTLİYATAK MAH. FATİH KÜME EVLERİ Kapı No:34 Daire No: Tel: ÜNYE ORDU 201501201512 1 3080 2021021814Ga40003619 0,00 TL 42.965,91 TL
2540542958 GALİP ÇİFTÇİ SULTANÇİFTLİĞİ MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:50B Daire No:YOK Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201501201512 1 3080 2020031114Ga40005049 0,00 TL 50.210,61 TL
3180379339 İLKER DURSUN ACARLAR MAH. CANDAN ÇIKMAZI SK. UMUT VADI EVLERI Kapı No:4 Daire No:18 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 202007202007 15 15 2025042114Ga50000007 26.161,71 TL 0,00 TL
3230520335 EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201508201508 15 15 2021121514Ga50000074 49.261,72 TL 0,00 TL
3230520335 EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201508201508 15 1084 2021121514Ga50000074 48.424,27 TL 0,00 TL
3230520335 EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201508201508 15 3080 2021121514Ga50000074 0,00 TL 147.785,16 TL
3230520335 EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201512 3074 3074 2021121514Ga50000076 0,00 TL 39.183,68 TL
3250559273 EFSANE TİCARET YAŞ.MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİL BATTALGAZİ MAH. KUBBE CAD. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL 201505201505 15 3080 2020111914Ga50005684 0,00 TL 39.573,42 TL
4040282045 TASF.HAL.GÖKSAN PROFİL SAC VE YAPI MALZE BATTALGAZİ MAH. SADIKOĞLU SK. Kapı No:4 B2/13 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL 201603201603 15 3080 2024070114Ga60000007 0,00 TL 39.018,21 TL
4040282045 TASF.HAL.GÖKSAN PROFİL SAC VE YAPI MALZE BATTALGAZİ MAH. SADIKOĞLU SK. Kapı No:4 B2/13 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL 201602201602 15 3080 2024070114Ga60000006 0,00 TL 31.234,59 TL
4180289619 MUAMMER GÜLER MURATBEYLİ MAH. MURATBEYLİ SK. ÇOCUK CEZAEVI Kapı No:46/4 Daire No:1 Tel: KAVAK SAMSUN 201307201309 33 3080 2021121414Ga60000009 0,00 TL 47.303,37 TL
4180289619 MUAMMER GÜLER MURATBEYLİ MAH. MURATBEYLİ SK. ÇOCUK CEZAEVI Kapı No:46/4 Daire No:1 Tel: KAVAK SAMSUN 201307201309 33 3080 2021121414Ga60000006 0,00 TL 37.281,93 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201408201408 15 1084 2020101714Ga60014028 36.680,27 TL 0,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201507201507 15 3080 2020101714Ga60006565 0,00 TL 38.573,33 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201502201502 15 3080 2020101714Ga60006536 0,00 TL 146.394,14 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201408201408 15 3080 2020101714Ga60014028 0,00 TL 33.255,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201512 10 3080 2020101714Ga60006533 0,00 TL 674.684,55 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201502201502 15 1084 2020101714Ga60006536 33.150,14 TL 0,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201503 33 3080 2020101714Ga60006530 0,00 TL 298.015,79 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201504201506 33 3080 2020101714Ga60006544 0,00 TL 319.276,89 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201407201409 33 3080 2020101714Ga60014025 0,00 TL 36.950,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201512 10 1084 2020101714Ga60006533 122.492,73 TL 0,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201505201505 15 3080 2020101714Ga60006548 0,00 TL 101.113,43 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201504201504 15 3080 2020101714Ga60006542 0,00 TL 88.242,53 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201506201506 15 3080 2020101714Ga60006558 0,00 TL 97.993,26 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201401201412 10 10 2020101714Ga60014022 36.950,00 TL 0,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201512 10 10 2020101714Ga60006533 149.929,90 TL 0,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201507201509 33 3080 2020101714Ga60006572 0,00 TL 57.391,92 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201502201502 15 15 2020101714Ga60006536 32.532,03 TL 0,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201401201412 10 3080 2020101714Ga60014022 0,00 TL 36.950,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201503201503 15 3080 2020101714Ga60006539 0,00 TL 39.721,32 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201401201412 10 1084 2020101714Ga60014022 36.395,75 TL 0,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201408201408 15 15 2020101714Ga60014028 33.255,00 TL 0,00 TL
4640555598 HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD. ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201501 15 3080 2020101714Ga60006527 0,00 TL 82.098,72 TL
4940412447 OPİTAŞ ELEKTRİK YAPI SİST.İNŞ.SAN.TİC.LT HASANPAŞA MH. NECİPFAZIL CD. Kapı No:5 Daire No:A Tel:5324275954 SULTANBEYLİ İSTANBUL 201401201412 10 3080 2021021814Ga60002766 0,00 TL 25.394,40 TL
5000906143 HÜSEYİN KARA REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK 202006202006 15 15 2023091514Ga70000009 61.653,24 TL 0,00 TL
5000906143 HÜSEYİN KARA REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK 202001202012 9237 9237 2023091514Ga70000003 963.622,37 TL 0,00 TL
5000906143 HÜSEYİN KARA REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK 202008202008 15 15 2023091514Ga70000005 94.554,00 TL 0,00 TL
5000906143 HÜSEYİN KARA REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK 202011202011 15 15 2023091514Ga70000012 152.820,00 TL 0,00 TL
5000906143 HÜSEYİN KARA REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK 202010202010 15 15 2023091514Ga70000008 288.000,00 TL 0,00 TL
5490350848 SÜLEYMAN KIDIL MERKEZ MAH. OĞUZELİ CAD. Kapı No:48 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201912201912 15 15 2023081514Ga70000052 30.077,19 TL 0,00 TL
5490350848 SÜLEYMAN KIDIL MERKEZ MAH. OĞUZELİ CAD. Kapı No:48 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201911201911 15 15 2023081514Ga70000054 64.467,75 TL 0,00 TL
6600735646 ZEYNEP ÖRNEK CAFERAĞA MAH. MODA CAD. ŞAN APT Kapı No:150 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 201401201412 1 1084 2020101714Ga80011940 26.286,96 TL 0,00 TL
6600735646 ZEYNEP ÖRNEK CAFERAĞA MAH. MODA CAD. ŞAN APT Kapı No:150 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 201401201412 1 1 2020101714Ga80011940 27.072,05 TL 0,00 TL
6850331056 OLCAY ÖZEL HARMANDERE MAH. SİTE SK. B BLOK Kapı No:4/2 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL 201901201912 1 1 2020101714Ga80004019 57.625,69 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201505201505 15 15 2024021614Ga80000030 99.059,78 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201503201503 15 3080 2024021614Ga80000033 0,00 TL 862.701,57 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201506201506 15 1084 2024021614Ga80000029 731.577,58 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201506201506 15 15 2024021614Ga80000029 747.270,26 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201503201503 15 1084 2024021614Ga80000033 195.737,40 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201501 15 15 2024021614Ga80000031 71.743,61 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201502201502 15 1084 2024021614Ga80000034 46.115,68 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201504201504 15 15 2024021614Ga80000032 292.534,28 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201502201502 15 3080 2024021614Ga80000034 0,00 TL 200.502,95 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201501 15 1084 2024021614Ga80000031 75.259,05 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201502201502 15 15 2024021614Ga80000034 44.556,21 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201504201504 15 1084 2024021614Ga80000032 294.582,02 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201505201505 15 3080 2024021614Ga80000030 0,00 TL 445.769,01 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201507201507 15 15 2024021614Ga80000028 247.060,59 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201503201503 15 15 2024021614Ga80000033 191.711,46 TL 0,00 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201501 15 3080 2024021614Ga80000031 0,00 TL 322.846,25 TL
Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

#ilangovtr Basın no ILN02335824