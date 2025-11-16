SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|VERGİ NUMARASI
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|ADRESİ
|VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİNİN
NEVİ
|CEZANIN
NEVİ
|TAKİP NO
|VERGİNİN
MİKTARI
|CEZANIN
MİKTARI
|0410675337
|SEYFİ AKTAŞ
|SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201401201412
|10
|3080
|2021102714Ga20000071
|0,00 TL
|57.667,50 TL
|0410675337
|SEYFİ AKTAŞ
|SOĞUKPINAR MAH. PAŞAZADE SK. Kapı No:34 Daire No:4 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201410201412
|33
|3080
|2021102714Ga20000074
|0,00 TL
|29.697,93 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201503201503
|15
|15
|2024021614Ga30000015
|191.711,46 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201507201507
|15
|3080
|2024021614Ga30000010
|0,00 TL
|1.111.772,66 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201505201505
|15
|1084
|2024021614Ga30000012
|98.366,36 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201501201501
|15
|1084
|2024021614Ga30000013
|75.259,05 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201504201504
|15
|15
|2024021614Ga30000014
|292.534,28 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201507201507
|15
|1084
|2024021614Ga30000010
|238.413,47 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201504201504
|15
|1084
|2024021614Ga30000014
|294.582,02 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201503201503
|15
|1084
|2024021614Ga30000015
|195.737,40 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201502201502
|15
|3080
|2024021614Ga30000016
|0,00 TL
|200.502,95 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201505201505
|15
|15
|2024021614Ga30000012
|99.059,78 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201501201501
|15
|15
|2024021614Ga30000013
|71.743,61 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201503201503
|15
|3080
|2024021614Ga30000015
|0,00 TL
|862.701,57 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201507201507
|15
|15
|2024021614Ga30000010
|247.060,59 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201504201504
|15
|3080
|2024021614Ga30000014
|0,00 TL
|1.316.404,26 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201506201506
|15
|15
|2024021614Ga30000011
|747.270,26 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201502201502
|15
|1084
|2024021614Ga30000016
|46.115,68 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201505201505
|15
|3080
|2024021614Ga30000012
|0,00 TL
|445.769,01 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201501201501
|15
|3080
|2024021614Ga30000013
|0,00 TL
|322.846,25 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201502201502
|15
|15
|2024021614Ga30000016
|44.556,21 TL
|0,00 TL
|1740397165
|AHMET HAKKI BİLİCİ
|ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201506201506
|15
|1084
|2024021614Ga30000011
|731.577,58 TL
|0,00 TL
|1770194207
|ERCAN BİRDAL
|DEMİRKAPI MAH. 1643. SK. BİRDAL APT. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
|202006202006
|15
|15
|2025042114Ga30000018
|38.937,67 TL
|0,00 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201512
|10
|10
|2020093014Ga30000001
|127.200,83 TL
|0,00 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201512
|10
|1084
|2020093014Ga30000001
|93.747,01 TL
|0,00 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201508201508
|15
|3080
|2020093014Ga30000004
|0,00 TL
|132.001,17 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201509201509
|15
|3080
|2020093014Ga30000005
|0,00 TL
|165.362,46 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201508201508
|15
|1084
|2020093014Ga30000004
|36.916,33 TL
|0,00 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201507201509
|33
|3080
|2020093014Ga30000003
|0,00 TL
|381.602,49 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201512
|10
|3080
|2020093014Ga30000001
|0,00 TL
|572.403,74 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201509201509
|15
|1084
|2020093014Ga30000005
|45.474,68 TL
|0,00 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201508201508
|15
|15
|2020093014Ga30000004
|44.000,39 TL
|0,00 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201509201509
|15
|15
|2020093014Ga30000005
|55.120,82 TL
|0,00 TL
|1770364266
|BİRİKETİŞ MAKİNA İNŞAAT TAŞIMACILIK OTO
|MERVE MAH. BAHÇELİEVLER CAD. Kapı No:63 Daire No:52 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201507201507
|15
|3080
|2020093014Ga30000002
|0,00 TL
|46.078,62 TL
|2040049689
|İLHAMİ CELAYİR
|SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL
|201912201912
|15
|15
|2025031814Ga40000243
|53.101,54 TL
|0,00 TL
|2040049689
|İLHAMİ CELAYİR
|SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL
|201901201912
|10
|10
|2025031814Ga40000228
|237.146,98 TL
|0,00 TL
|2040049689
|İLHAMİ CELAYİR
|SAHİLKÖY MAH. KAYIKÇI SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ŞİLE İSTANBUL
|202003202003
|15
|15
|2025031814Ga40000220
|37.563,77 TL
|0,00 TL
|2281072762
|ADEM ÇAMYAR
|PELİTLİYATAK MAH. FATİH KÜME EVLERİ Kapı No:34 Daire No: Tel: ÜNYE ORDU
|201501201512
|1
|3080
|2021021814Ga40003619
|0,00 TL
|42.965,91 TL
|2540542958
|GALİP ÇİFTÇİ
|SULTANÇİFTLİĞİ MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:50B Daire No:YOK Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201501201512
|1
|3080
|2020031114Ga40005049
|0,00 TL
|50.210,61 TL
|3180379339
|İLKER DURSUN
|ACARLAR MAH. CANDAN ÇIKMAZI SK. UMUT VADI EVLERI Kapı No:4 Daire No:18 Tel: BEYKOZ İSTANBUL
|202007202007
|15
|15
|2025042114Ga50000007
|26.161,71 TL
|0,00 TL
|3230520335
|EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA
|EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201508201508
|15
|15
|2021121514Ga50000074
|49.261,72 TL
|0,00 TL
|3230520335
|EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA
|EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201508201508
|15
|1084
|2021121514Ga50000074
|48.424,27 TL
|0,00 TL
|3230520335
|EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA
|EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201508201508
|15
|3080
|2021121514Ga50000074
|0,00 TL
|147.785,16 TL
|3230520335
|EC HAFRİYAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANA
|EYÜP SULTAN MAH/SEMT VADİ SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201512
|3074
|3074
|2021121514Ga50000076
|0,00 TL
|39.183,68 TL
|3250559273
|EFSANE TİCARET YAŞ.MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİL
|BATTALGAZİ MAH. KUBBE CAD. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL
|201505201505
|15
|3080
|2020111914Ga50005684
|0,00 TL
|39.573,42 TL
|4040282045
|TASF.HAL.GÖKSAN PROFİL SAC VE YAPI MALZE
|BATTALGAZİ MAH. SADIKOĞLU SK. Kapı No:4 B2/13 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL
|201603201603
|15
|3080
|2024070114Ga60000007
|0,00 TL
|39.018,21 TL
|4040282045
|TASF.HAL.GÖKSAN PROFİL SAC VE YAPI MALZE
|BATTALGAZİ MAH. SADIKOĞLU SK. Kapı No:4 B2/13 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL
|201602201602
|15
|3080
|2024070114Ga60000006
|0,00 TL
|31.234,59 TL
|4180289619
|MUAMMER GÜLER
|MURATBEYLİ MAH. MURATBEYLİ SK. ÇOCUK CEZAEVI Kapı No:46/4 Daire No:1 Tel: KAVAK SAMSUN
|201307201309
|33
|3080
|2021121414Ga60000009
|0,00 TL
|47.303,37 TL
|4180289619
|MUAMMER GÜLER
|MURATBEYLİ MAH. MURATBEYLİ SK. ÇOCUK CEZAEVI Kapı No:46/4 Daire No:1 Tel: KAVAK SAMSUN
|201307201309
|33
|3080
|2021121414Ga60000006
|0,00 TL
|37.281,93 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201408201408
|15
|1084
|2020101714Ga60014028
|36.680,27 TL
|0,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201507201507
|15
|3080
|2020101714Ga60006565
|0,00 TL
|38.573,33 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201502201502
|15
|3080
|2020101714Ga60006536
|0,00 TL
|146.394,14 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201408201408
|15
|3080
|2020101714Ga60014028
|0,00 TL
|33.255,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201512
|10
|3080
|2020101714Ga60006533
|0,00 TL
|674.684,55 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201502201502
|15
|1084
|2020101714Ga60006536
|33.150,14 TL
|0,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201503
|33
|3080
|2020101714Ga60006530
|0,00 TL
|298.015,79 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201504201506
|33
|3080
|2020101714Ga60006544
|0,00 TL
|319.276,89 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201407201409
|33
|3080
|2020101714Ga60014025
|0,00 TL
|36.950,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201512
|10
|1084
|2020101714Ga60006533
|122.492,73 TL
|0,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201505201505
|15
|3080
|2020101714Ga60006548
|0,00 TL
|101.113,43 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201504201504
|15
|3080
|2020101714Ga60006542
|0,00 TL
|88.242,53 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201506201506
|15
|3080
|2020101714Ga60006558
|0,00 TL
|97.993,26 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201401201412
|10
|10
|2020101714Ga60014022
|36.950,00 TL
|0,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201512
|10
|10
|2020101714Ga60006533
|149.929,90 TL
|0,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201507201509
|33
|3080
|2020101714Ga60006572
|0,00 TL
|57.391,92 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201502201502
|15
|15
|2020101714Ga60006536
|32.532,03 TL
|0,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201401201412
|10
|3080
|2020101714Ga60014022
|0,00 TL
|36.950,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201503201503
|15
|3080
|2020101714Ga60006539
|0,00 TL
|39.721,32 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201401201412
|10
|1084
|2020101714Ga60014022
|36.395,75 TL
|0,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201408201408
|15
|15
|2020101714Ga60014028
|33.255,00 TL
|0,00 TL
|4640555598
|HT.MÜHENDİSLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.
|ATATÜRK MH KARLI SK Kapı No:1 Daire No:12 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201501
|15
|3080
|2020101714Ga60006527
|0,00 TL
|82.098,72 TL
|4940412447
|OPİTAŞ ELEKTRİK YAPI SİST.İNŞ.SAN.TİC.LT
|HASANPAŞA MH. NECİPFAZIL CD. Kapı No:5 Daire No:A Tel:5324275954 SULTANBEYLİ İSTANBUL
|201401201412
|10
|3080
|2021021814Ga60002766
|0,00 TL
|25.394,40 TL
|5000906143
|HÜSEYİN KARA
|REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK
|202006202006
|15
|15
|2023091514Ga70000009
|61.653,24 TL
|0,00 TL
|5000906143
|HÜSEYİN KARA
|REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK
|202001202012
|9237
|9237
|2023091514Ga70000003
|963.622,37 TL
|0,00 TL
|5000906143
|HÜSEYİN KARA
|REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK
|202008202008
|15
|15
|2023091514Ga70000005
|94.554,00 TL
|0,00 TL
|5000906143
|HÜSEYİN KARA
|REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK
|202011202011
|15
|15
|2023091514Ga70000012
|152.820,00 TL
|0,00 TL
|5000906143
|HÜSEYİN KARA
|REŞADİYE MAH. DOĞAN SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: GÖLPAZARI BİLECİK
|202010202010
|15
|15
|2023091514Ga70000008
|288.000,00 TL
|0,00 TL
|5490350848
|SÜLEYMAN KIDIL
|MERKEZ MAH. OĞUZELİ CAD. Kapı No:48 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201912201912
|15
|15
|2023081514Ga70000052
|30.077,19 TL
|0,00 TL
|5490350848
|SÜLEYMAN KIDIL
|MERKEZ MAH. OĞUZELİ CAD. Kapı No:48 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL
|201911201911
|15
|15
|2023081514Ga70000054
|64.467,75 TL
|0,00 TL
|6600735646
|ZEYNEP ÖRNEK
|CAFERAĞA MAH. MODA CAD. ŞAN APT Kapı No:150 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|201401201412
|1
|1084
|2020101714Ga80011940
|26.286,96 TL
|0,00 TL
|6600735646
|ZEYNEP ÖRNEK
|CAFERAĞA MAH. MODA CAD. ŞAN APT Kapı No:150 Daire No:2 Tel: KADIKÖY İSTANBUL
|201401201412
|1
|1
|2020101714Ga80011940
|27.072,05 TL
|0,00 TL
|6850331056
|OLCAY ÖZEL
|HARMANDERE MAH. SİTE SK. B BLOK Kapı No:4/2 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201901201912
|1
|1
|2020101714Ga80004019
|57.625,69 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201505201505
|15
|15
|2024021614Ga80000030
|99.059,78 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201503201503
|15
|3080
|2024021614Ga80000033
|0,00 TL
|862.701,57 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201506201506
|15
|1084
|2024021614Ga80000029
|731.577,58 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201506201506
|15
|15
|2024021614Ga80000029
|747.270,26 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201503201503
|15
|1084
|2024021614Ga80000033
|195.737,40 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201501
|15
|15
|2024021614Ga80000031
|71.743,61 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201502201502
|15
|1084
|2024021614Ga80000034
|46.115,68 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201504201504
|15
|15
|2024021614Ga80000032
|292.534,28 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201502201502
|15
|3080
|2024021614Ga80000034
|0,00 TL
|200.502,95 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201501
|15
|1084
|2024021614Ga80000031
|75.259,05 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201502201502
|15
|15
|2024021614Ga80000034
|44.556,21 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201504201504
|15
|1084
|2024021614Ga80000032
|294.582,02 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201505201505
|15
|3080
|2024021614Ga80000030
|0,00 TL
|445.769,01 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201507201507
|15
|15
|2024021614Ga80000028
|247.060,59 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201503201503
|15
|15
|2024021614Ga80000033
|191.711,46 TL
|0,00 TL
|6900271117
|ALİ ÖZEV
|FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL
|201501201501
|15
|3080
|2024021614Ga80000031
|0,00 TL
|322.846,25 TL
|Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
#ilangovtr Basın no ILN02335824