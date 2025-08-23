Olay, Sultangazi'de Eski Edirne Asfaltı yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek hemen kapıları açtı. Yolcuların hızlıca dışarı çıkmasının ardından otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, sağlık ekipleri herhangi bir yaralanma ihtimaline karşı bölgede hazır bekletildi.

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.