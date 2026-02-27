İstanbul Sultangazi'de 46 yaşındaki Vahyettin Ç., boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç.'yi evinin önünde Barış K. ile birlikte gördü. Eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Barış K. ile Vahyettin Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.’ye saldırdı. Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı.
Başına bıçak darbeleri alan Barış K. ağır yaralanıp yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar müdahale ederek Vahyettin Ç.'nin elinden bıçağı aldı. Saldırgan koşarak kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı.
SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI
Polis ekipleri yaptıkları incelemede; kaçan Vahyettin Ç.'nin 4, eşi Gizem Ç.'nin 7 ve yaralı Barış K.'nin 6 ayrı suç kaydı bulunduğunu belirledi. Polis, saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.