Olay, dün saat 22.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra dışarıya taşan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, taraflar arasındaki kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.

'HER GÜN KAVGA ÇEKİYORUZ'

Yaşanan kavgayı, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, bir vatandaşın kavgayı görüntülediği sırada "Her günkü manzara. Sokak arasında 2-3 tane düğün salonu var. Her gün kavga çekiyoruz. Araçlarımızın ya aynaları kırılıyor ya da tekmeliyorlar" dediği duyuldu.