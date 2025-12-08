Temmuz ayında erkenci çeşitlerle başlayan üzüm hasadı, sonbahardan kışa uzanan süreçte Sultaniye ve çekirdekli sofralık türlerle devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında süren kesimler, örtü altındaki bağlarda sararmaya başlayan yaprakların arasından toplanarak pazarlara taptaze ulaştırılıyor. Üreticiler, Sultaniye üzümünde hasadın aralık ortasına kadar devam edeceğini belirtti.

SULTANİYE ÜZÜMÜNÜN ÜNÜ OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANIYOR

Türkiye’nin en bilinen sofralık üzümlerinden biri olan Sultaniye, yıllardır “sultanların üzümü” ve “sultanlara layık meyve” olarak anılıyor. Bunun en önemli sebepleri arasında ince kabuklu olması, yumuşak ve kılçıksız yapısı, düşük asit–yüksek aroma dengesi, hem sofralık hem kuru üzüm olarak değerlendirilebilmesi yer alıyor.

YILBAŞI GELENEĞİ TALEBİ ARTIRDI

Bu yıl Sultaniye üzümüne olan ilginin artmasının bir nedeni de sosyal medyada yaygınlaşan “yılbaşında masanın altında 12 üzüm yeme” geleneği. İspanya ve Latin Amerika’da oldukça yaygın olan bu ritüelde çanlar 12 kez çalarken 12 üzüm yeniyor, her üzüm yeni yıla dair bir dileği temsil ediyor, üzümlerin masanın altında yenmesi “şans getirdiğine” inanılıyor.

Bu trend Türkiye’de de özellikle gençler arasında yayılınca, yılbaşı sofralarında Sultaniye üzümü tercih edilmeye başladı.

ARALIKTA SATIŞLARI KATLANDI

Pazar esnafı ve aktarlara göre aralık ayında Sultaniye üzümüne olan talep belirgin şekilde arttı. Esnafın söylediklerinden, “Yılbaşı için üzüm alıyoruz” diyenlerin sayısı çoğaldı. Hazır paketlenen Sultaniye üzümleri kısa sürede tükeniyor. Bazı üreticiler, yılbaşı haftasında satışların iki katına çıktığını belirtti.

Taze hasat dönemi ile yılbaşı ritüelinin çakışması, Sultaniye üzümünü Aralık ayının en popüler meyvelerinden biri hâline getiriyor.

SULTANİYE ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

Uzmanlar, Sultaniye üzümünün yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıktığını belirtiyor antioksidan bakımından zengin, bağışıklığı destekleyen C vitamini içeriyor, doğal enerji veriyor, sindirimi kolaylaştırıyor, potasyum içeriğiyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor.