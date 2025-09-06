Muhteşem Yüzyıl'daki Sümbül Ağa rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selim Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla yine gündeme oturdu. 50 yaşına girmesine rağmen formunu koruyan Bayraktar, kaslı vücuduyla genç erkeklere adeta meydan okudu.

Haziran ayında 50. yaşını kutlayan başarılı oyuncu, spor rutinini aksatmadığını gözler önüne serdi. Paylaştığı karelerde belirgin kas yapısı ve fit görüntüsüyle hayranlarından tam not alan Bayraktar, “yaş sadece bir sayı” sözünü bir kez daha kanıtladı.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafların altına kısa sürede yüzlerce yorum gelirken, takipçileri ünlü oyuncunun disiplini ve enerjisine hayran kaldı.

Selim Bayraktar, özellikle dönem dizilerindeki başarılı performansının yanı sıra son dönemde yaşam tarzı ve sağlıklı yaşam mesajlarıyla da dikkat çekiyor.