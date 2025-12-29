Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan, eşi Selçuk Bayraktar ile Haliç Üniversitesi'nde KÜME Vakfı tarafından düzenlenen "Tasarım İşi" etkinliğine katıldı.

Kamusal alan giydiği kıyafetlerin tesettür ve rahatlık açısından isteklerine yanıt vermediğini savunan Bayraktar, 'Ama tabi özel hayatım daha farklı olabilir. Şalvarımı rahat rahat giyebilirim. Ki muhteşem tasarım bana göre. Bir gün kıymeti anlaşılacak diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kıyafetlerle ilgili eleştirisi şöyle:

'KÜRESELLEŞME FARKLI KÜLTÜRLERİ SİLDİ'

'Küresel dünyada küreselleşmenin farklı kültürleri adeta silip attığını, en azından görmezden geldiğini görüyoruz ki hayatımızın her alanında çeşitli tasarımlar kullanıyoruz fakat bunlar hep başkalarının tasarımları. Nihayetinde insan bir şey yaparken, tasarlarken kendi hayata bakışını, kendi kültürünü, kendi değerlerini mutlaka ona yansıtıyor. Onun bir izini mutlaka bırakıyor tasarımda. E şimdi bizde başkalarının zihin ürünü olan tasarımlarla kendi hayatımıza çözümler bulmaya çalışıyoruz.

'BU KIYAFETLER BENİ YANSITMIYOR'

Yani en basitinden şu giydiğimiz kıyafetler... Yani ben size çok açık açık konuşmak isterim... Benim özellikle kamusal alana çıkarken giydiklerim ne tesettür olarak ne rahatlık olarak, tam olarak benim isteklerime cevap vermiyor bu kıyafetler. Birçoğumuz için de böyle olabilir. Tam olarak beni yansıtmıyor. Ama tabi özel hayatım daha farklı olabilir. Şalvarımı rahat rahat giyebilirim. Ki muhteşem tasarım bana göre. Bir gün kıymeti anlaşılacak diye düşünüyorum. Ama işte nedir toplumsal kabul görme, belli bir küresel zihniyet yönlendirilen moda anlayışı bunlar bizim rahatlık ya da değerlerimizden gelen tercihlerimizin bile önüne geçebilir halde bizim hayatımızı yönlendiriyor.'