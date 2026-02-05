Nevşehir'de önceki akşamdan beri haber alınamayan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış, boş arazideki kayalıkların arasında ölü bulundu. EVİ DARMADUMAN HALDEYDİ Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Sümeyye Satılmış önceki gün 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde bulunduğu sırada yakınlarıyla görüntülü görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından genç kıza ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Geç kızın dedesinin ifadesinde, "İkamete gittiğimde ikamet dağınık durumdaydı" dediği öğrenildi.

