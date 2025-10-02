İsrail Gazze'ye uyguladığı ablukayı delerek açlıktan can çekişen Filistin halkına yardım yetiştirmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusu tarafından engellenmişti.

Gemilere çıkan İsrail askerleri, aktivistleri alıkoyup gemilerine el koymuştu. Gemiler ve aktivistler, İsrail donanması eşliğinde Aşdod limanına getirildi.

Aktivistlerin buradan sınır dışı işlemleri başlayacak. İsrailli yetkililere göre "belge işlemlerinden sonra" aktivistler Avrupa'ya sınır dışı edilecek.

AÇLIK GREVİ BAŞLADI

İsrail'in sunduğu belgelere imza atmayı kabul etmeyenler ise "özel bir konsey" tarafından yargılancak ve hapsedilecek. İsrail ordusu, Sumud filosunu "savaş bölgesine girmekten" suçlu buluyor.

Aktivistler ise İsrail'in saldırgan eylemlerini kınıyor. Aktivist Takis Politis ve bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu.

Takis ve greve başlayan diğer aktivistler, "Filistin özgür olana kadar" açlık grevine devam edeceklerini duyurdu.

YARDIMLAR, GEMİLERLE BATABİLİR

Bu esnada insani yardımlara ne olduğu hala gizemini koruyor. İsrail, daha önce bu yardımları "yasal yollardan üzerinden" ulaştıracağını iddia etmişti.

Ancak Birleşmiş Milletler raporuna göre açlığı silah olarak kullanan İsrail'in sözünü tutmayacağını düşünen Sumud Filosu, bu teklifi reddetmişti.

Ele geçirilen ve Aşdod'a bağlanan gemilerdeki yardımın dağıtılıp dağıtılmayacağı bilinmiyor. Nitekim İsrail ordusu, gemileri "ele geçireceğini veya batıracağını" ifade etmişti. Gemilerin, insani yardımlarla birlikte batırılması olası görünüyor.