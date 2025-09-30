Küresel Sumud Filosu için kritik süreç başladı. Gazze'deki İsrail ablukasını geçerek açlıkla mücadele eden halka yardım etmek için seferber olan aktivistlerin Filistin açıklarına varmasına saatler kaldı.

Yol boyunca defalarca İHA saldırısına uğrayan Sumud filosuna Türk gemileri dahil olmak üzere 3 ülkeden savaş gemileri eşlik ediyor.

İspanya ve İtalya, kendi gemileriyle filoyu Gazze'ye kadar koruyacaklarını belirtti. Türkiye de iki Kılıç tipi fırkateynini "olası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere" görevlendirdi.

HERKESİN ENDİŞESİ: SALDIRI OLACAK MI?

İsrail ordusu daha önce de ablukayı geçmek için harekete geçen filolara ve gemilere karşı son derece saldırgan eylemler almıştı. Herkesin korkusu, Sumud filosunun da hedef alınması.

Mavi Marmara'ya yapılan saldırının başında olan emekli İsrail Donanması Amirali Eliezer Marom, 'Sumud filosundakiler tutuklanmalı ve uzun süre hapiste kalmalı. Gemiler batırılmalı veya el konulmalı" diye konuştu.

İsrail makamları ise 'yasalara uymayan kişilere karşı İsrail kendini savunacaktır" açıklamasında bulundu.

ŞİDDETE KARŞI İNSANLIK

Aktivist Greta Thunberg liderliğinde uluslararası bir girişim olarak başlatılan Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye tonlarca yiyecek ve hijyen malzemesiyle ulaşmak için milleri aştı.

Sumud filosunun asıl amacı ise sembolik. Sivil çabalarla askeri bir ambargonun aşılabileceğini göstermek isteyen filo, şiddete karşı insanı yardımlarla savaşıyor.