İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri uluslararası sularda müdahale etmişti. Filoda yer alan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Halk TV canlı yayınına bağlanarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonularak Aşdod Limanı’na götürüldüğünü duyurdu.

Ün, İsrail’in dün geceden bu yana filodaki teknelere yönelik tehlikeli tacizlerde bulunduğunu belirterek, bugün İsrail ordusu tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısının kendi kayıtlarına göre 45’e çıktığını açıkladı.

Ün, İsrail güçleri tarafından 39 tekneye müdahale edildiğini belirterek "Bizim hesapladığımıza göre içindeki arkadaşlar [Türkiye vatandaşı sayısı] 45'i buluyor. 37 sayısı dolaşıyor ama hepsinin dökümünü de almıştık. Onları da paylaşırız yine. Benim hesabıma göre 45'e yakındı Türk aktivist sayısı. Şu anda aslında 15 tanesinin yine arkadaşlarımızla görüşmemizden Aşdod limanına çekildiği ve oradan mahkeme yani gözaltı süreçlerinin başlatıldığı yönünde. Bugün öğle saatlerinde avukatlarıyla görüştürüleceği yönünde aslında İsrailli yetkililer bilgi vermişlerdi ama o görüşmeler de henüz avukatlarla görüştürme süreci de henüz başlamamış. Bunu biliyoruz." dedi.

Milletvekili Ün, yargılama ve beklenen sınır dışı işlemlerinin burada yapılacağı ve aktivistlerin hepsinin avukatlarının hazır olduğu belirterek şunları söyledi:

- Bizim, orada görevli avukatlar var. Teknelere binmeden önce biz vekaletnamelerimizi vererek biniyoruz. Orada 15-20 tane avukat var. İsrail barosuna kayıtlı olmak zorunda olduğu için bu avukatlar belli bir listesi var ve onlara vekaletname vererek teknelerde yer alıyoruz.

- İsrail dün gece saatlerinden itibaren, sizin de belirttiğiniz gibi, zaten hiçbir konuda hukuk tanımazlığını gösterdiği gibi bu insani yardım taşıyan teknelere müdahalesinde de yine o hukuk tanımazlığını göstermiş oldu. Motorunu kapatmayı reddeden teknelere tazyikli su sıkarak tacizde bulundu ama bu tacizin ötesine varabilirdi. Yani, bunlar küçük tekneler, bu kadar su sıkılması çok kolay şekilde bir kazaya yol açabilirdi.