Sosyal medyada gündem olan videoda filoya destek veren isimleri “3–4 şovmen” diyerek küçümseyen Prof. Dr. Şimşirgil, Bekir Develi ve Ayçin Kantoğlu’nu hedef aldı.

Şimşirgil, “O Kantoğlu denen kadın konuşuyor" ifadelerini kullanırken tepki çeken videoda şunları kaydetti:

"ERKEKLERLE YATA KALKA"

‘İslam diyor, havaya kalktı doğudan’ diyor. E homo sapiens mi ne o? Yeni bir Adem gelecek diyor. Şimdi evrimden yeni bir Adem mi bekleyeceğiz biz? Bekir Develi de gülüyor.

Orada erkeklerle yata kalka, yata kalka, o fotoğraflarına kusura bakma ya, hangi cihattan bahsediyorsun? İşinde dini şeylerin içini boşaltmamak lazım.”

Şimşirgil daha önce de, “Devlet yapar cihadı” ifadeleriyle Gazze’ye insani yardım götüren sivil gönüllüleri hedef almıştı.

KANTOĞLU'NDAN YANIT

Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu ise Şimşirgil’in sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Kantoğlu şu ifadeleri kullandı:

“En son namusum kalmıştı laf edilmedik. Ahmet Şimşirgil bir insan, bir anne ve bu vatanın bir evladı olarak üstlendiğim mesuliyetin üzerine ‘erkeklerle yata kalka’ diyecek kadar aşağılık bir Sumud fantazisi kusmuş. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağız.”

ATATÜRK'E DE HAKARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda Bursa'da AKP'li Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarı'nda konuşan Ahmet Şimşirgil, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün harf devrimini hedef almıştı.

O dönemde okuma yazma oranı erkeklerde sadece yüzde 7, kadınlarda ise binde 4 olduğu halde Şimşirgil, Atatürk'ü kastederek, "Sen bir gecede yazıyı değiştirip okunmaz hale getirirsen, bir gecede profesör de cahil hale gelirse, sonra da 'Bak bu millet okumuyor...' Nereden çıkarttın okumadığını söyle bana. Okuyor bu millet okuyor" demişti.