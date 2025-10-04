Küresel Sumud Filosu'yla Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan 37 Türk vatandaşının, İsrail'den sınırdışı edildikten sonra bugün Türkiye'ye varması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklamasında" Türkiye konsolosluk görevlilerinin, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan Türk vatandaşlarıyla gözaltı merkezinde ilk kez doğrudan temas kurduklarını belirterek, vatandaşların özel bir uçak seferiyle yarın Türkiye’ye dönmelerinin ihtimal dahilinde" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den katılan aktivistlerle birlikte İsrail'de alıkonulan 400'den fazla aktivist, Gazze'ye ulaşmak için 47 gemiyle yola çıkmış ve İsrail ablukasını aşmak için günlerce seyahet etmişti.

Bazı gemilere İHA'larla saldırılar yapıldı, bu sebeple Gazze açıklarına 44 gemi varabildi. İsrail, Gazze'ye yaklaşan gemilere müdahale ederek 44 gemiyi Aşdod limanına çekti. Ancak Marinette gemisi İsrail ablukasını aşarak Gazze kıyılarına varmayı başardı.