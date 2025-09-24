Gazze'deki İsrail ambargosunu kırararak açlıktan kırılan Filistinlilere yardım ulaştırmaki için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gece boyunca 13 ayrı saldırı yapıldı.

İtalya açıklarında yol alan Sumud Filosu'nun durumuna kayıtsız kalmayan İtalya ise, filoyu korumak için bir savaş gemisini görevlendirdi.

İHA saldırıları altında olan, telsizlerine müdahale edilen Sumud filosunu, İtalyan donanmasının Fasan gemisi koruyacak.

İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto, "Filodaki İtalyan vatandaşlarını korumak adına, İtalyan donanmasının Fasan adındaki gemisini filoya eşlik etmek üzere görevlendirmeyi uygun gördük" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail'in Sumud Filosu'ndaki kişileri korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Tajani, Sumud Filosu'na yapılan saldırıları da kınadı.