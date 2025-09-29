Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki “Johnny M” adlı tekne, Akdeniz’de seyir halindeyken su alarak arıza yaptı.

Teknenin sabah saatlerinde yardım çağrısında bulunmasının ardından yolcular Türkiye’nin koordinasyonuyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgeninde bulunan teknede Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya’dan katılımcılar vardı.

Motor bölümüne su girdiğini bildiren kaptanın çağrısı üzerine Türk savaş gemileri ve İHA'ları devreye girdi.

Tahliye süreci kısa sürede organize edildi ve yolcular güvenli gemilere aktarıldı. Bu esnada Türk İHA'ları, Sumud filosunu dikkatle izledi.

'TÜRKLERE MİNNETTARLAR'

Küresel Sumud Filosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk hükümetinin hızlı koordinasyonunun ve Türk Kızılay’ın sahadaki katkısının operasyonu sorunsuz hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada “Hem katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasında hem de yardımların hedefe ulaşmasında Türk yetkililerin kritik rolü oldu” denildi.

Operasyonda önemli bir gecikme beklenmediği, filonun dört gün içinde Gazze’ye ulaşmasının planlandığı bildirildi.

Tahliye operasyonuna katılan Alma gemisinin kaptanı Semih Fener, “Batık gemi yok sadece teknik arıza var. Oradan 12 kişiyi aldık diğer gemilere dağıttık. Dört kişi evlerine gidecek” dedi.

Fener bu kişilerin Türkiye üzerinden ülkelerine döneceğini belirterek “Tahliye sürecinde Türklere minnettarlar” sözleriyle süreci özetledi.

TÜRKİYE DESTEK VERİYOR

Sumud filosu, onlarca gemiden oluşuyor. Gazze’ye ulaşacak en büyük insani yardım girişimi olan filo, İtalyan ve İspanyol donanmalarından gönderilen gemilerle de korunuyor.

Türkiye, Sumud filosunu korumak için resmen bir gemi göndermiş değil. Ancak Türk gemileri iki ayrı kez Sumud filosundaki bir arıza sebebiyle filoya yardım etti.

Bununla birlikte Türkiye, İHA'larla Sumud filosunun ilerleyişini gözlemledi ve destek vermeye hazır olduğunu belirtti.