PlushCare'de aile hekimi olan Dr. Stephen Vogel, "Mukus, hava yollarımızı nemli tutmak ve bağışıklık sistemimizle birlikte çalışarak vücudumuza zarar verebilecek tahriş edici maddeler, enfeksiyonlar veya diğer iltihaplarla savaşmak için doğal bir üründür" dedi. "Normal mukus, çoğu insan için berrak ya da beyaz renkte görünür." Sümükleriniz berrak değilse, alerji veya daha ciddi bir şey yaşıyor olabilirsiniz.

Sarı

Sarı mukus genellikle vücudunuzun bir enfeksiyonla savaştığını gösterir. Bu durum, genellikle beyaz kan hücrelerinin bir bakteri veya virüsle savaşmasının doğrudan bir sonucudur.

NorthWestPharmacy.com'da aile hekimi ve sağlık hizmetleri elçisi olan Dr. Brynna Connor, "Sarı mukus, vücudunuzun bağışıklık sistemi aktive olduğunda daha kalın ve yoğun hale gelme eğilimindedir," dedi. "Sarı mukusun olası nedenleri arasında soğuk algınlığı, sinüzit (sinüs enfeksiyonu) veya bronşit (solunum yolu enfeksiyonu) gibi bakteriyel enfeksiyonlar yer alır."

Yeşil

Yeşil mukus, daha ciddi bir bakteriyel enfeksiyonun belirtisi olabilir. Dr. Brynna Connor'a göre, yeşil renk, beyaz kan hücrelerinin enfeksiyonla savaşırken salgıladığı enzimlerden kaynaklanır ve genellikle uzun süreli veya daha yoğun bir bağışıklık tepkisini gösterir.

Yeşil mukusun olası bazı nedenleri arasında bakteriyel sinüs enfeksiyonu, bakteriyel bronşit veya zatürre yer alır. Ancak yeşil mukus, sinüslerinizde uzun süredir bulunan sümüklerden de oluşabilir.

Kahverengi

Kahverengi mukus, sarı ve yeşil mukus kadar yaygın olmasa da varlığını fark etmeyebilirsiniz. Atrium Health'te kulak, burun ve boğaz cerrahı olan Dr. Amanda Jo Marcellino, "Kahverengi mukus, evlerimizdeki havanın daha az nemli olduğu soğuk mevsimlerde daha yaygındır," dedi. "Bu durum, kuru burun salgılarına ve genellikle burundaki mukusun kahverengi olmasına yol açan az miktarda kana neden olabilir."

Dr. Connor, kahverengi mukusun bronşit veya zatürre belirtisi olabileceğini belirtti. Özellikle öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi başka semptomlarınız varsa, bu durumu göz önünde bulundurmanız gerektiğini söyledi.

Pembe

Sümüğünüzün kırmızımsı pembe renkte olduğunu fark ederseniz, bu sinüslerinizde veya hava yollarınızda bir yaralanma ya da sorun olduğunu gösterebilir. Dr. Connor, "Pembe veya kırmızı/kanlı mukus genellikle hava yolunuzun tahriş olduğunun veya solunum yolunuzda travma yaşandığının bir işaretidir" dedi.

Siyah

Siyah mukus, çok yaygın olmasa da hayatınızın bir noktasında karşılaşabileceğiniz bir sorun olabilir. Ciba Health'in baş tıbbi görevlisi Dr. Markyia Nichols, "Siyah mukus, eski kurumuş kan, enfeksiyon veya mukus içinde hapsolmuş çevresel faktörlerin - hava kirliliği, duman, kir/toz - bir işareti olabilir" dedi. "Ayrıca siyah mukus, bir mantar enfeksiyonunun da belirtisi olabilir."

Ne zaman doktora görünmeliyim?

İlaçlar veya tuzlu su spreyleri gibi reçetesiz satılan ürünler geçici rahatlama sağlayabilir, ancak endişeleriniz varsa veya semptomlar birkaç günden uzun sürerse bir doktora başvurmanız önemlidir. Vücudunuzu herkesten daha iyi tanıyorsunuz, bu nedenle kendinizi iyi hissetmediğinizi fark ederseniz, içgüdülerinize güvenin ve sağlık uzmanınızla bir randevu planlayın.

Dr. Marcellino, "Doktorunuzu ziyaret etmenizi gerektirecek durumlar arasında sık burun kanamaları, geçmeyen burun tıkanıklığı, yüzde ağrıyla ilişkili kalın burun mukusu, basınç hissi ve 10 günden uzun süren koku değişiklikleri yer alabilir" dedi.