Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu’nda görevli bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş hapis cezalarına ilişkin dosyalarda usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları öne sürüldü.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin yasal koşullar oluşmadığı halde bazı hükümlüler lehine erteleme veya dosya kapatma işlemleri gerçekleştirdiğine dair delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, iletişimin tespiti kararı kapsamında yürütülen teknik takip sonucu, şüphelilerden birinin suçüstü yakalandığı ve operasyonla birlikte “zimmet”, “rüşvet”, “ikna suretiyle irtikap” ve “kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü belirtildi.