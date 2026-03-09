Kendine özgü tarzı ve sahne performansıyla yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam sahne aldığı konserde gergin anlar yaşadı. Konserin ilerleyen dakikalarında etkinliğin sunucusunun yaptığı bir uyarı, ünlü sanatçının tepkisini çekti.

''ŞARKIYI KISA TUTALIM'' SÖZLERİ KRİZE YOL AÇTI

Konser sırasında sunucunun Topaloğlu’na dönerek “Şarkıyı kısa tutalım” demesi, sahnede kısa süreli bir tartışmanın yaşanmasına neden oldu. Bu sözlere oldukça sinirlenen sanatçı, sahneden tepki gösterdi.

Topaloğlu’nun sunucuya dönerek, “Onur, ilk defa isminin dışında hareket ettin. Benim gibi adama kısa kes diyorsun. Okumuyorum Onur.” dediği duyuldu.

MİKROFONU BIRAKIP SAHNEDEN İNDİ

Yaşanan diyalog sonrası oldukça sinirlenen Mustafa Topaloğlu, performansını sürdürmek istemedi. Ünlü sanatçı mikrofonu bırakarak sahneden indi ve konseri yarıda bıraktı.

Konserde yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.