Gökyüzünde yaşanılan hemen hemen her olay burçlar üzerinde çeşitli değişimlerin ve yeniliklerin oluşmasına neden olmakta.



Bugün Boğa burcunda gerçekleşecek 'süper dolunay' ile ay, yıl boyunca dünyaya en yakın noktasına ulaşacak. Böylesi dönemlerde Ay normalden daha parlak ve büyük gözükürken, yaşanan nadir olayın burçlar üzerinde de önemli etkileri gözlemlenmekte.



KOÇ BURCU İÇİN RAHATSIZLIK VEREBİLİR



Dolunay dönemlerinde dünyanın standart ekseninde ekstra iyonlaşma görülür. Birçok astrolog dolunay zamanlarında insanların geniş bir elektromanyetik akıma maruz kaldıklarını öne sürmekte. Normal şartlar altında dünyanın negatif yüklü olduğu ancak süper dolunay sırasında pozitif yüklü bir hale dönüştüğü inanışı, özellikle koç burcu karakterlerinde ters bir etkiye neden olur.

Günlük hayatında neşeli, enerjik ve anlayışlı kişilikleri ile tanınan koçlar, süper dolunayın etkisi altında kısa süreli sinir atakları yaşayabilir ve normalden daha asabi davranışlarda bulunabilir.



BOĞA BURÇLARI DİKKAT



5 Kasım'da gerçekleşecek süper dolunay bu yıl boğa burcunda gerçekleşecek. Haliyle söz konusu gelişmeden en fazla etkilenen burçlar da boğalar olacak.

Abartılı iştahları ve arzulara yönelik düşkünlükleri ile bilinen boğalarda önümüzdeki günlerde ani bir durgunluk görülebilir. Boğa burçlarının önümüzdeki haftalarda kısa süreli kilo kayıpları yaşaması muhtemel gözükürken, yiyeceklere yönelik ilgide beklenmedik bir gerileme gözlemlenebilir.



