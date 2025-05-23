Yoğun antrenman, yalnızca sporcuların performansını artırmaz, vücudu da ciddi biçimde zorlar. Bu noktada doğru besin seçimi, kas gelişimi, enerji üretimi ve genel sağlık için kritik rol oynar. İşte tam bu noktada sofraların geleneksel ama etkili süper gıdası nohut devreye giriyor.

Diyetisyen Emine Uluçay, bitkisel protein kaynaklarının önemine dikkat çekerek, "Nohut, yüksek kaliteli proteinin yanı sıra lif ve mineral açısından da zengin bir içeriğe sahip. Kas onarımı, enerji ihtiyacı ve bağışıklık sistemi desteği için sporcu beslenmesinde mutlaka yer almalı" dedi.

Dayanıklılığı artırıyor, enerji seviyesini koruyor

Antrenman sırasında oluşan mikro kas yıkımları, vücudun protein ihtiyacını artırdığını belirten Uluçay, "Nohut, sadece güçlü bir protein kaynağı değil, aynı zamanda kompleks karbonhidrat yapısıyla uzun süreli enerji sağlar. Kan şekeri dengesini korur, dayanıklılığı artırır ve içeriğindeki demirle kaslara oksijen taşınmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Demir, magnezyum, çinko ve B vitaminleri gibi hayati minerallerle dolu olan nohut, sporcuların artan mineral ihtiyacının doğal yollarla karşılanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda düşük doymuş yağ oranı sayesinde kalp ve damar sağlığını da destekliyor. Uluçay’a göre, nohut, hem performans hem de uzun vadeli sağlık açısından sofralarda mutlaka yer almalı.

Sporcular için pratik ve güçlü bir seçenek

Giderek artan bilinçli beslenme trendlerinde nohut, hem bitkisel protein kaynağı olarak hem de pratik hazırlanabilirliğiyle öne çıkıyor. Çorbalardan salatalara, atıştırmalıklardan ana yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılabilen bu mucizevi bakliyat, sporcu menülerinin vazgeçilmezleri arasında hızla yerini alıyor.