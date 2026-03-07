Küresel satranç tahtasında hamleler artık sadece diplomatik masalarda değil, mühimmat depolarında yapılıyor. ABD istihbarat birimlerinden sızan son raporlar, Pekin yönetiminin Orta Doğu’daki en stratejik müttefiki İran için "kritik bir can simidi" hazırladığını ortaya koydu. Ağır füze kullanımı ve son dönemdeki operasyonlar nedeniyle savunma envanteri alarm veren Tahran için Pekin, "depo doldurma" operasyonuna başlıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve CIA kaynaklı verilere göre; Çin'in İran'a sağlayacağı yardım geleneksel bir finansal destek paketinin çok ötesinde. İstihbarat raporları, sevkiyat listesinde şu kritik kalemlerin yer aldığını iddia ediyor.

İran’ın balistik füze ve İHA (İnsansız Hava Aracı) programları için hayati önem taşıyan yüksek hassasiyetli elektronik bileşenler.

Ambargolar nedeniyle bakım ve onarımı güçleşen İran Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklar için kritik modüller.

Menzili ve isabet oranı artırılmış yeni nesil füze bileşenleri.

Gözlemciler, bu teknoloji transferinin gerçekleşmesi halinde, bölgedeki askeri dengelerin sadece nicelik değil, nitelik olarak da kökten değişebileceği konusunda uyarıyor.

Birçok kişi Çin’in neden bu kadar büyük bir uluslararası yaptırım riskini göze aldığını sorguluyor. Yanıt, Kpler ve Vortexa gibi bağımsız enerji takip kuruluşlarının 2025-2026 yılı reel verilerinde gizli.

2025 yılında Çin'in ham petrol ithalatının yaklaşık %15-17'si sadece İran ve Venezuela’dan sağlandı. Bu oran, dünyanın en büyük üretim merkezi olan Çin sanayisinin çarklarının dönmesi için "vazgeçilemez" bir miktarı temsil ediyor.

Hürmüz Boğazı veya bölgedeki genel gerilim nedeniyle bu hattın tamamen kesilmesi, Çin için sadece bir ekonomik kriz değil, ulusal güvenlik tehdididir. Pekin, İran’ı askeri olarak ayakta tutarak aslında kendi sanayisinin damarlarını koruma altına alıyor.

Bu hamle, Orta Doğu’daki büyük yapbozun son parçasını oluşturuyor:

Activision’ın eski yöneticilerinin itiraf ettiği "İran-İsrail Savaşı" senaryoları, Batı’nın bu çatışmaya dair zihinsel hazırlığının yıllar önce başladığını gösteriyor.

KYB Lideri Bafil Talabani’nin 2024 yılındaki analizinde belirttiği gibi; Batı Avrupa büyüklüğündeki bir İran’ı karadan işgal etmenin imkansızlığı, savaşı "teknolojik ve lojistik bir yıpratma savaşına" çeviriyor.

İşte bu noktada Çin, lojistik desteğiyle İran’ın "yıpranmasını" engelleyerek Batı’nın dijital ve askeri stratejilerini boşa çıkarmayı hedefliyor.

Savunma analistlerine göre, Pekin'in bu yardımı "sınırlı yardım" altında yapması, doğrudan bir dünya savaşı riskinden kaçındığını ancak müttefikinin düşmesine de asla izin vermeyeceğini gösteriyor. Eğer bu sevkiyatlar başlarsa, Orta Doğu artık sadece bölgesel bir çatışma alanı değil, Pekin-Washington hattındaki küresel hesaplaşmanın ana cephesi haline gelecek.

Kaynaklar: Pentagon İstihbarat Özetleri (Mart 2026), CIA Bölgesel Güvenlik Raporları, Kpler ve Vortexa 2025 Enerji İstatistikleri, Reuters Bafil Talabani Röportaj Arşivi, VGC Oyun Dünyası Analizleri.