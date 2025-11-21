10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıklanan 2025 Süper Kupa finalinin yarı final eşleşmelerinin de programı TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonucunda netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yarı final maçlarının 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadı'nda , final müsabakasının ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti.

Çekilen kuranın ardından yarı final programı şu şekilde belirlendi:

Galatasaray-Trabzonspor: 5 Ocak 2026 Pazartesi, Gaziantep Stadı

Fenerbahçe-Samsunspor: 6 Ocak 2026 Salı, Yeni Adana Stadı

Final - 10 Ocak 2026 Cumartesi, Atatürk Olimpiyat Stadı