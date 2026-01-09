Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi İstanbul'daki hava koşulları endişe yaratıyor. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklığın düşmesi, tribün ve saha şartlarını çok zor hale getirebilir.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor. Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Derbinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kuvvetli lodos ve yağmur bekleniyor. Lodosu karşıdan alacak olan Fenerbahçelilerin bulunacağı Kuzey Kale Arkası tribünü lodostan en çok etkilenecek tribün olacak.

S ÜPER KUPA F İNALİ CUMARTESİ AKŞAMI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 20.30'da başlayacak.

DERBİYİ ETKİLEYEBİLİR

İstanbul'da perşembe günü başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun ardından, cuma günü itibarıyla soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Maç günü ise yağmur ihtimali nedeniyle karşılaşmanın hava koşullarından etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor.