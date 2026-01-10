Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.
MAÇ SONUNDA ALKIŞ ALAN GÖRÜNTÜ
Karşılaşmaya maç sonunda yaşanan görüntü damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli meslektaşı Domenico Tedesco'nun yanına giderek deneyimli hocaya sarıldı ve tebrik etti.
Kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler futbolseverler tarafından takdir topladı.