İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada henüz 2. dakika oynanırken Real Madrid'in kaleye 30 metre uzaklıkta kazandığı serbest vuruşta topun başına Federico Valverde geçti. Uruguaylı yıldız, kaleye oldukça uzak mesafeden yaptığı inanılmaz vuruşla Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak'ı mağlup ederek takımını öne geçirdi. Valverde'nin rakip yarı sahanın ortasından attığı gol, maça damga vurdu. Müthiş gol, sosyal medyada gündeme oturdu. İlk yarı Valverve'nin müthiş golüyle 1-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Real Madrid, Rodrygo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Alexander Sörloth'un 58. dakikada kaydettiği golle Atletico Madrid farkı bire indirdi. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid mücadeleden 2-1 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

