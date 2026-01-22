Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle: 23 Ocak Cuma: 20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz 24 Ocak Cumartesi: 14:30 Kayserispor - Başakşehir: Batuhan Kolak 17:00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan 20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan 25 Ocak Pazar: 14:30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam 17:00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Halil Umut Meler 17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Çoşkunses 20:00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın 26 Ocak Pazartesi 20:00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol

